COMUNICATO STAMPA

Risorse devolute al Cil dalla Regione. Il presidente è un commensale del Ruberti furioso

Fondi Pnrr a uno dei convitati alla cena delle beffe

“La nomina risale al 28 settembre 2021, quando alla Regione Lazio già si scaldavano i motori per accedere alle risorse del Pnrr. Francesco De Angelis, proprio in quella data diventava presidente del Consorzio industriale del Lazio, uno degli enti di punta del territorio e oggi ci chiediamo con quale modalità le risorse europee affluiscano a tale organismo, considerata la posizione strategica dello stesso”. Lo dichiara il presidente di AssoTutela Michel Maritato che insiste: “Vorremmo capire se ci sarà comunque una intermediazione della Regione o se i fondi del Pnrr saranno gestiti in modo autonomo dai vertici del consorzio, il più grande d’Italia, nato dalla fusione dei cinque enti consortili regionali: Asi Frosinone, Cosilam (Lazio Meridionale), Cosind Sud Pontino, Asi Roma-Latina e Asi Rieti. Un concentrato di potere senza uguali per De Angelis, uno dei commensali della famosa cena in cui Albino Ruberti ha dato in escandescenze e fratello del protagonista principale della furiosa lite. Ci chiediamo con quali criteri saranno gestiti dal Cil i fondi europei destinati all’ente guidato da Zingaretti che, per quanto ci risulta, ha dato pieni poteri a una delle vittime della sfuriata dell’ex capo di gabinetto che minacciava tutti di morte se non si fossero pentiti. Riteniamo – conclude il presidente – che data la delicata situazione, sia necessaria la massima trasparenza, ferma restando la massima fiducia nelle istituzioni”.