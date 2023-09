Enzo Romeo allenare è un’arte e lui ne è maestro

Enzo Romeo allenare è un’arte e lui, gloria del territorio Novese, ne è maestro

Un personal trainer ante litteram e una vita spesa, con passione, nella palestra First a Pozzolo Formigaro.

Abbiamo voluto incontrare e conoscere Enzo Romeo, attratti e incuriositi dall’eco mediatica destata da diversi articoli a lui dedicati e, in particolare, da un interessante intervista andata in onda su RTL102.5 News che ha evidenziato la sua pluridecennale esperienza di allenatore che, partendo dalla provincia di Alessandria, ha destato l’interesse di tutta l’Italia sportiva. Per confermare quanto fosse meritata questa fama e l’autorevolezza di Enzo Romeo, è bastato il tempo di ascoltare le sue prime parole, un biglietto da visita più che una risposta ad una domanda. Espressioni di una disarmante semplicità, che racchiudono l’essenza di una profonda umanità oltre che di una grande professionalità. Da qui vogliamo partire per iniziare il racconto di un uomo di sport appassionato della vita, prima ancora di approfondire le qualità di chi svolge da sempre con competenza, dedizione, passione ed entusiasmo, il ruolo di allenatore nella palestra di Pozzolo Formigaro.

Come definiresti, in poche parole, la tua professione? Come è cambiato il modo di allenare e qual è il valore aggiunto che fa di te il grande tecnico di cui si parla?

“Oggi ci chiamano personal trainer ma, quando io ho iniziato, non mi sarei mai sognato di caricare la mia professione con queste espressioni che ora vanno tanto di moda. La mia missione è, da sempre, quella di allenare portando i miei affezionati clienti al raggiungimento dei risultati attesi. L’ho sempre fatto istintivamente, cercando di trasmettere la mia grande passione, facendo comprendere come l’impegno costante fosse il mezzo per raggiungere il benessere e la forma, attraverso un allenamento mirato e personalizzato. Per la mia esperienza, un allenatore di palestra professionale nel 2023 non può però limitarsi al ruolo di esperto di fitness. La mia funzione non è soltanto quella di fornire, in forma asettica, il corretto orientamento, le istruzioni e il supporto personalizzato. Un vero allenatore, oggi, deve essere tutto questo ma, anche un compagno fedele ed affidabile, che cammina al nostro fianco nel percorso di ricerca della migliore forma, fisica e mentale”.

Pluripremiato, nel corso di una carriera dedicata al fitness, Enzo Romeo ha portato tantissimi clienti a raggiungere i propri obiettivi, basandosi sull’analisi delle loro caratteristiche fisiche per definire con loro i traguardi, spesso ambiziosi, da raggiungere.

Come nasce il rapporto con i suoi clienti? Quali sono le prime operazioni da compiere insieme a loro per avviare un corretto programma di allenamento?

“Partendo sempre da una valutazione iniziale, che può includere le misurazioni delle caratteristiche fisiche, la valutazione della composizione corporea e dello stato di salute generale, si passa alla definizione degli obiettivi del cliente e con lui si delinea un programma di allenamento personalizzato, includendo esercizi cardiovascolari, di resistenza, di flessibilità e altre attività mirate. Quindi istruisco e seguo con costanza il cliente su come eseguire correttamente questi esercizi, utilizzando la tecnica più corretta e maggiormente adeguata a massimizzare i risultati e a prevenire lesioni, seguendolo in ogni sessione di allenamento, monitorandone passo dopo passo gli effetti, affiancando anche consigli sulla dieta e la nutrizione, aiutando a pianificare specifici pasti e spuntini a determinati orari, in modo da sostenerne gli obiettivi quotidiani”.

Cosa distingue un trainer qualsiasi da un eccellente allenatore?

“Sicuramente, a fare la differenza è quell’empatia capace di creare la motivazione e mantenerla viva e costante grazie al sostegno emotivo di chi allena, elemento che – specie nella nostra società abituata ad avere tutto e subito – può dimostrarsi vincente per mantenere l’impegno a lungo termine e raggiungere i risultati attesi. Seguendo da vicino i progressi del cliente, incoraggiandolo a non mollare mai ed apportando, se necessario, eventuali modifiche al programma di allenamento e alla dieta, si possono assicurare i progressi attesi, lavorando sul raggiungimento di piccoli traguardi intermedi, pietre miliari che assicurano la correttezza del percorso intrapreso per la concretizzazione dei propri obiettivi”.

Abbiamo imparato a conoscere dai media Enzo Romeo come eccellenza nel panorama del fitness nazionale oltre che come autentico faro nel settore sportivo all’interno del territorio di Novi Ligure. Un atleta che ha costellato la propria carriera di straordinari risultati, frutto anche di un continuo aggiornamento.

Quanto è importante, anche nel mondo del fitness, essere costantemente aggiornati sulle ultime tendenze e sulle ricerche scientifiche? “Ho sempre manifestato una istintiva curiosità, una costante attenzione a tutto quello che riguarda l’innovazione nel mondo del fitness. Una caratteristica personale che mi ha sempre aiutato a fornire ai miei clienti le informazioni più aggiornate, trasferendo loro i suggerimenti più efficaci nel percorso di allenamento. Non mi sono mai sentito arrivato, con l’umiltà che mi contraddistingue ho sempre tenuto accesi i riflettori sulla mia formazione, ottenendo tutte le certificazioni riconosciute a livello internazionale, per attestare e documentare a livello ufficiale quelle competenze e quella professionalità che amo dimostrare ogni giorno nella palestra di Pozzolo Formigaro”.

Questa è l’epoca dei social media, delle sfide sul web ma anche dell’isolamento dei singoli che manifestano un disagio spesso difficile da indagare. Come si riconducono alla normalità queste aspirazioni al “tutto e subito” di cui soffre la nostra società?

“È corretto un approccio che tenga nella dovuta considerazione l’aspetto sociale e l’impatto dell’educazione fisica sulla socialità e sul benessere interiore. Mens sana in corpore sano è un’espressione antica ma sempre attuale, da tenere costantemente in considerazione nel riferirsi al corretto rapporto degli individui con lo sport. È altresì importante notare un elemento che governa la nostra società ma che spesso si tende a nascondere: l’avvento dei social, la superficialità dei rapporti e la velocità di una vita sempre più frenetica, hanno portato a dimenticare che nello sport, come nella vita in generale, nulla si raggiunge senza passione e sacrificio. Solo operando con un approccio empatico, che incoraggi chi si allena a lavorare con costanza, entusiasmo e dedizione, si possono raggiungere gli obiettivi delineati all’inizio del percorso.

Come si possono portare le persone a raggiungere traguardi realistici e sostenibili? Quanto è difficile, dunque, far capire che questi vanno cercati nel lavoro di ogni giorno?

“Amo creare con i miei clienti un rapporto profondo e di grande fiducia, basato sul dialogo e la presenza costante, per costruire insieme una proficua collaborazione ed ottenere risultati positivi per la salute e il benessere fisico e mentale. Io amo la concretezza, l’essere più che l’apparire. Per questo occorre scardinare le false lusinghe dei social che propongono spesso pericolose scorciatoie per generare consenso, assicurando di poter apparire fisicamente diversi in tempi rapidissimi. Soluzioni facili che, come sirene di Ulisse, cercano di convincere, con video accattivanti, che si possano ottenere senza sforzo gli stessi risultati duraturi e concreti che comportano, invece, applicazione e costanza. Stare bene con sé stessi è un elemento strettamente legato alla sfera personale, è quella forma di benessere psico-fisico, reale ed evidente, che gli altri noteranno nella vita di tutti i giorni e nelle normali relazioni personali, ben oltre il falso consenso delle foto che vengono postate sui social!”

Potete incontrare Enzo Romeo nella Palestra First Fitness Club di Pozzolo Formigaro e studiare, insieme a lui, un piano di allenamento specifico e dedicato. Sarete contagiati e travolti dall’entusiasmo di un ragazzo che, da 40 anni, ha fatto della forma fisica la propria missione.