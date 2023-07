Alexis Ferrante : è’ questo l’anno giusto

Jonathan Alexis Ferrante , punta centrale ,classe 1995 , Italo argentino, un metro e 82 di forza e potenza fisica: basterebbero queste poche caratteristiche per capire il motivo per cui la Ternana Calcio, in un momento così delicato visto il passaggio societario, ha deciso di affidarsi al proprio gioiello.

Le Fere ripartiranno da Ferrante che garantisce qualità ma allo stesso tempo un monte ingaggi sostenibile, priorità attuale del club umbro.

Alexis Ferrante inizia a giocare a calcio in Italia a soli 12 anni dopo essersi trasferito insieme alla sua famiglia dall’Argentina: qualche provino all’Inter, per poi iniziare la carriera con il San Colombano. Il talento c’è ed il Piacenza lo fa esordire in Serie C dove l’italo argentino riesce a mettersi in mostra anche in Coppa Italia.

Ferrante finisce sotto l’attenta osservazione di Walter Sabatini che decide di prelevarlo dall’Emilia Romagna per portarlo nella Capitale: Ferrante vince una Coppa Italia ed una Supercoppa e corona il sogno di allenarsi con grandi campioni come Daniele De Rossi e Miralem Pjanic.

Nel mezzo tanti prestiti nei quali il calciatore mette in mostra tanta qualità: il momento forse piu difficile arriva nel periodo di rottura con la Roma, quando l’italo argentino decide di interrompere il rapporto con i capitolini spingendo per il passaggio all’Atletico Lisbona, trasferimento che poi non si concluderà

La grande occasione arriva poi dalla Serie D dove Ferrante riesce a mettersi in mostra com le maglie dell’Imolese e dell’Albano, società che contribuiscono alla rinascita del calciatore che si guadagna la chiamata del Brescia in Serie B.

Uno dei punti piu alti della carriera di Ferrante si svolge a Terni, con la maglia delle Fere infatti l’italo argentino conquista da protagonista la promozione in Serie B nella stagione 2020-2021 ed una Supercoppa.

L’allenatore che sblocca la vena realizzativa di Alexis è Zeman, con il bosniaco alla guida infatti l’italo argentino mette a segno 13 gol e due assist in 35 presenze ufficiali .

Nonostante un bilancio positivo Cristiano Lucarelli non lo vede all’interno del progetto e Ferrante viene spedito in prestito a Cesena.

Ferrante torna a Terni nell’anno forse più difficile per i rossoverdi, tutti i tifosi si augurano che Alexis possa rimanere alla Ternana e finalmente far uscire fuori la Tigre che Chi ha avuto modo di allenarlo in passato racconta aver visto in lui.