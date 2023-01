Colpaccio Bayern, in arrivo Cancelo dal Man City

Clamorosa operazione di calciomercato a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. Protagonisti due top club europei, quelli che probabilmente negli ultimi 3/4 anni sono state, per lo meno per molti addetti ai lavori e appassionati “le due squadre più forti al mondo”: Manchester City e Bayern Monaco. Il protagonista invece è João Cancelo, terzino destro (ex Inter e Juve), che dall’Inghilterra approda in Baviera.

Tra i migliori calciatori in assoluto negli ultimi anni dello squadrone di Pep Guardiola, che ha vinto 4 Premier League negli ultimi 5 anni e che ha collezionato semifinale e finale di Champions nelle ultime due stagioni.

Un terzino destro di qualità sublime che nell’orchestra perfetta dei citizens ha giocato a tutto campo, fornendo assist e goal come fosse un’ala aggiunta .

Sorprendente anche la formula, per un giocatore di questo calibro.

Come riporta The Athletic, il portoghese va al Bayern in prestito con diritto di riscatto.

Eppure nelle ultime settimane qualcosa con l’allenatore catalano si era spezzato. Cancelo stava trovando sempre meno spazio con Guardiola che gli preferiva Rico Lewis. Ha sì 26 presenze stagionali con 2 gol e 5 assist ma in 3 delle ultime 5 non è neanche sceso in campo. Ora, dopo aver ricevuto offerte da Spagna, Francia, e qualche voce che ne voleva il ritorno in Italia, è pronto a una nuova avventura in una big d’Europa.

I bavaresi hanno perso il loro terzino sinistro titolare, Lucas Hernandez, fratello di Theo, durante il Mondiale: rottura del legamento e stagione finita. Il club si era già tutelato con l’ingaggio di Blind, svincolato dopo l’ultimo ritorno all’Ajax, autentico jolly della difesa. Ora arriva anche un fuoriclasse della fascia per rinforzare la squadra. Con Davies sulla fascia sinistra e Cancelo sulla destra, cui aggiungere Upamecano E De Ligt centrali, il Bayern ha sicuramente una delle difese più formidabili d’Europa.