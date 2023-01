Francesca Teodori intervista Alfredo Pedullà

Francesca Teodori, conduttrice tv ed esperta di calcio, ha realizzato un’intervista esclusiva ad Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo con la quale è nato da anni un rapporto di stima e professionalità.

L’Intervista è andata in onda nella trasmissione7 e mezzo di fera di AM TERNI TELEVISION, nel programma condotto dalla stessa Francesca Teodori.



Alberto Favilla, collega ed ex allenatore ha fatto intervenire ai microfoni Pedullà che ha espresso il suo pensiero sui macro argomenti inerenti all’ambito del calcio, soffermandosi in particolare modo sulla Ternana calcio che milita in Serie B.



La Teodori è’ da sempre nel mondo del calcio per la passione che ha sempre nutrito nei confronti di questo sport , prima diventando procuratrice sportiva collaborando con alcuni nomi importanti del calcio professionistico e ora conducendo in modo esemplare i post partita della ternana e vari programmi sportivi in cui dimostra una padronanza eccellente anche dal punto di vista tecnico.

Alfredo , grazie per essere intervenuto nella trasmissione per noi è’ davvero un grande onore.. Reggina-Ternaba termina con una sconfitta rossoverde pesante per la classifica..come commenteresti la prestazione della squadra di mister Andreazzoli?

“Tu sai Francesca che io sono un tifoso della Reggina ma farò come sempre un commento super partes come giusto che sia. La Ternana ha fatto una prestazione sufficiente, troppi errori individuali tecnici che hanno penalizzato sicuramente, ma ciò che meno ho gradito e’ l’interpretazione della squadra. E dico questo perché la ternana ha un buon organico e come sottolineato da mister Andreazzoli a fine gara ci si aspetta sicuramente di più. Al netto delle assenze soprattutto in attacco la prestazione non è’ stata secondo me all’altezza di questa squadra. Pettinari che già è’ fuori dai giochi in quanto ormai con la testa a Benevento sbaglia troppo ma l’atteggiamento non è’ stato globalmente quello giusto.”



Quindi Alfredo andiamo subito nel vivo del mercato.

Pettinari in uscita: ma in entrata cosa pensi farà la Ternana?

“La Ternana ha bloccato da almeno 20 giorni Sebastiano Esposito di proprietà Inter in prestito all’ Anderlecht che si sente pronto per una nuova esperienza in Italia .. ora vedremo se si perfezionerà l’accordo. Questo dipenderà dagli umori del presidente Bandecchi anche perché il suo ingresso era collegato all’uscita di Pettinari .quindi staremo a vedere anche perché il giocatore in questione ha già altre richieste.”

Alfredo il mercato di gennaio me lo insegni è’ un mercato particolare ancora aperto , ma per ciò che concerne quello estivo della ternana , che valutazione dai?

“Io diedi un sette mi pare perché la squadra al netto di infortuni e contrattempi è’ una squadra da griglia alta dei play off.

Bandecchi lo ha palesato , puntava alla Serie A ma per fare un salto simile c’è bisogno di chimica in campo , di gestione ottimale di tanti aspetti specie il rapporto tra direttore sportivo, allenatore e presidente , infatti Lucarelli è’ saltato probabilmente per questo.

Ci vuole insomma una coerenza che io nella Ternana non ho notato nei modi di fare. Infatti assumendomi le responsabilità di ciò che dico io so che il presidente non è affatto contento dell’operato del ds Luca Leone a prescindere dal lungo contratto.

Io sono contrario ai lunghi contratti anche perché poi come accaduto con esonero Lucarelli bisogna rispettarli e ricordo perfettamente che Bandecchi smentendo incontro da me raccontato con un noto ds dichiaro che non avrebbe sostituito leone ma laddove avesse lui stesso dato le dimissioni forse e dico forse le avrebbe respinte.Questo fa capire che il rapporto non è’ più come prima .





Quindi mi stai dicendo che il problema principale per te e’ la comunicazione poco efficace a vari livelli ?

” Lucarelli e Leone erano due separati in casa, la Ternana ha qualche punto in meno forse proprio per questo, il calcio no0n perdona nulla e queste cose si pagano.

Il campo conta molto meno rispetto a questo, ripeto la Ternana ha un ottimo organico che non sta dando ciò che può dare, Andreazzoli arriva in corsa scopre una scatola piena di cioccolatini non sapendo che qualcuno li ha scartati prima di lui e deve fare un lavoro che richiede tempo e quindi anche lui e’ sotto la lente perche i risultati non arrivano”

Che futuro vedi per questa ternana?

“Io con Bandecchi al timone mi aspetto un futuro per forza vincente.

Dopo aver investito tutti questi soldi mi auguro che agli errori si sappia e si possa riparare, per rispetto soprattutto dello stesso Presidente . Terni deve tanto al presidente Bandecchi ma lui deve saper trovare la giusta soluzione . È’ troppo importante arrivare a giugno e conquistare una posizione tra le prime 3/4 e spero che non ci siano decisioni di pancia perche quelle rovinerebbero ancor di più una situazione molto delicata.