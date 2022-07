Ai World Games 2022 di Birmingham in Alabama, la Squadra Azzurra della Federazione Italiana Danza Sportiva ha letteralmente rubato la scena

Un orgoglio tutto italiano e una medaglia d’argento nelle danze standard per Francesco Galuppo e Debora Pacini. Meravigliosa, sin dal primo turno, la loro performance nel bellissimo stadio Arena Legacy di Birmingham, che ha ricevuto un’ovazione generale da parte del pubblico presente.

Nelle danze latino americane decima posizione per Eric Testa e Federica Brezzo e dodicesimo piazzamento per Mario Cecinati e Rosaria Messina Denaro. Le due coppie si sono battute in una semifinale di altissimo livello tecnico. Per la prima volta nella storia dei World Games, una coppia italiana nel Rock and Roll Acrobatico si qualifica in una finale internazionale. Si tratta di Simone Cavalera e Francesca Marletta, che si sono aggiudicati la sesta posizione. Per la Breaking, Antilai Sandrini e Alessandra Chillemi hanno raggiunto rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo posto.

La Presidente della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), Laura Lunetta si è detta orgogliosa di questo risultato e si è congratulata con tutti gli atleti: “Sono davvero molto emozionata. Non potevamo chiedere un risultato migliore. Faccio i complimenti a tutti i nostri ragazzi, che hanno mostrato passione, dedizione e forza di volontà. In particolare, un applauso va a Francesco Galuppo e Debora Pacini, che non hanno mollato di un centimetro e con caparbietà sono riusciti a portare in Italia una medaglia importantissima, un argento che vale oro. Adesso, continuiamo a lavorare per crescere e migliorare sempre di più. Ringrazio anche l’intero staff, gli allenatori e coloro che lavorano dietro le quinte per i risultati ottenuti”.

Soddisfatto anche Edilio Pagano Direttore Tecnico Danze Olimpiche e Artistiche della FIDS: “Ho respirato un’atmosfera fantastica, una vera aria di sport e di condivisione, che mi hanno emozionato. Le gare sono state tutte entusiasmanti, ma l’argento di Francesco Galuppo e Debora Pacini è stato un vero spettacolo. Bellissimo – ha spiegato Pagano – vederli volteggiare in pista con il pubblico, che li applaudiva con entusiasmo. Mi dispiace per le ragazze della Breaking, ma con un argento, due coppie in semifinale nelle danze latine e una storica finale nel Rock and Rol, non possiamo che ritenerci soddisfatti”.

Davide Cacciari, Direttore Tecnico Internazionale della FIDS, non è potuto essere presente a Birmingham, ha comunque seguito i propri ragazzi: “I World Games per noi uomini di sport rappresentano, certamente, una tappa davvero importante. Personalmente sono dispiaciuto per non essere potuto partire, ma ho seguito i ragazzi via social. Nelle danze standard abbiamo sfiorato l’oro portando a casa una medaglia d’argento con Galuppo e Pacini e questo è un risultato importante. Abbiamo atleti di grande valore, che si sono difesi bene. Come federazione possiamo ritenerci soddisfatti e ci impegneremo perché in futuro i nostri atleti possano raggiungere i gradini più alti del podio”.