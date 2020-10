A.S. Roma Calcio – Serie A2 in campo a Frascati

#serie🠰️2️⃣

Si torna in campo e questa volta tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Frascati per la seconda giornata del campionato di serie A2. I giallorossi affronteranno l’Olimpus e mister Di Vittorio ritrova capitan Batata ma perde un elemento importante come Salas, per un piccolo infortunio che lo costringe a non prendere parte all’incontro.

🎤 Batata Alves – Capitan Batata torna a guidare la sua squadra, una figura importante che sicuramente ha fatto sentire la sua assenza nella prima giornata ma che ora è pronto per accompagnare questo gruppo verso i tre punti: “Finalmente è arrivato il giorno dell’esordio dopo otto mesi. Le emozioni sono tante, non sono mai stato lontano dal campo per tutto questo tempo, non vedo l’ora di iniziare. La gara contro l’Olimpus non sarà di certo facile, affrontiamo una formazione con giocatori importanti, di grande livello ma sarà il campo a parlare e noi dobbiamo essere più concentrati e con più determinazione per cercare di prendere punti. In casa nostra sarà dura per chiunque. Guardando la prima gara da fuori posso dire che ci è mancata un po’ di attenzione con l’Italpol nel primo tempo, ma se dimostriamo fin da subito di essere la squadra che siamo certamente saremmo usciti da lì con i tre punti in mano.

Ora guardiamo avanti, con umiltà e tanto lavoro possiamo arrivare lontano, siamo una squadra giovane ma con tanta qualità e fame, essere capitano per me è un piacere ed un onore, darò sempre il massimo per questa maglia dentro e fuori il campo”.

