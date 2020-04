Il PRIMO CANALE PER IL FITNESS NASCE IN ITALIA THE BIG PUMP

di Sara Lauricella

THE BIG PUMP è nuovo canale live streaming nato per fare fitness in casa e raccoglie già i consensi di noti testimonial quali Christian Vieri, Elettra Lamborghini e la coppia Juliana Moreira – Edoardo Stoppa. La novità parte dalla nostra bella Milano ed è un’iniziativa della catena tedesca McFIT numero uno in Europa con 10 ore di contenuti nuovi ogni giorno che spaziano nei vari ambienti del workout. L’intera community del fitness sta vivendo momenti difficili a causa della chiusura di tutte le palestre su scala globale. Anche McFIT è colpita dalla situazione attuale. “Con l’apertura del primo centro McFIT ci siamo posti un obiettivo preciso: esserci sempre, tutti i giorni, per i nostri abbonati“ dichiara Vito Scavo, CEO di McFIT Italia. Tuttavia oggi tutti i centri sono chiusi per tutelare la salute di tutti, dipendenti e soprattutto abbonati. “La cosa più importante adesso è rimanere uniti, ma al tempo stesso cogliere le opportunità. Occore gestire al meglio la crisi e fare tutto il possibile servendosi di nuovi formati per offrire agli abbonati tutti gli strumenti necessari per continuare a mantenere uno stile di vita sano“ aggiunge Scavo. Un canale TV vero e proprio all’interno della palestra Per far fronte alla situazione, McFIT ha trasformato in appena cinque giorni una delle sue palestre in uno studio televisivo perfettamente funzionante ed ha messo in piedi in brevissimo tempo un vero palinsesto di programmi trasmessi in streaming live lanciato il 30.03. alle 10:00 e che trasmette ogni settimana dal lunedì al venerdì. “Siamo molto orgogliosi e felici, di potere offrire alla nostra community un pezzo della loro quotidianità in palestra direttamente a casa e di farlo attraverso il fitness, il body building e l’allenamento di forza, ma anche con contenuti di intrattenimento“, così descrive Scavo questo nuovo progetto: https://www.mcfit.com/de/the-big-pump/. Dopo 10 ore di programmi in diretta (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 20:00), gli highlights della giornata vengono resi disponibili sulla piattaforma YouTube e tramite i social media. Il palinsesto prevede ogni giorno quattro corsi in lingua italiana. Il programma completo è visibile appena sotto il player dello streaming e viene costantemente aggiornato. Qualcosa di unico al mondo: tutti i giorni 10 ore di infotainment LIVE per i body builder e appassionati di fitness. THE BIG PUMP è una Fitness_TV, che con le sue caratteristiche è un caso unico al mondo e che contiene il DNA McFIT al 100%. Cuore e muscoli. Dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 20:00, gli spettatori ricevono un flusso continuo di workout, intrattenimento, consigli sull’alimentazione, video motivazionali e offerte da parte di aziende partner, oltre a tutte le informazioni utili per mantenersi in forma anche rimanendo a casa. “Anche se in questo momento non abbiamo la possibilità di accogliere la nostra community all’interno delle palestre, vogliamo fare tutto il possibile per mantenerci in contatto e al tempo stesso offrire nuovi servizi“, aggiunge Scavo. Anche importanti celebrities hanno scelto THE BIG PUMP per i loro allenamenti quotidiani in casa. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che usano questa app spiccano l‘ex calciatore di Serie A Christian Vieri; la cantante Elettra Lamborghini reduce dal recente successo sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo; e la coppia formata dal conduttore televisivo Edoardo Stoppa e la moglie, la showgirl Juliana Moreira. McFIT dice “Grazie“.

Con THE BIG PUMP, McFIT intende anche trasmettere un altro importante messaggio: grazie. Grazie a tutti i suoi abbonati e ai propri dipendenti. #teammcfit.

OLTRE 1.000.000 DI PERSONE SI ALLENANO GRATIS A CASA

CON CYBEROBICS. In aggiunta a THE BIG PUMP in tutta Italia già dalla scorsa settimana, e adesso in tutto il mondo, è possibile allenarsi gratuitamente con CYBEROBICS, la fitness app del brand partner di McFIT (https://www.cyberobics.com/it/). Sono già 1.000.000 ad avere scaricato la app e in oltre 250.000 la usano quotidianamente per allenarsi a casa. L’offerta di corsi fitness in lingua italiana verrà ulteriormente ampliata nei prossimi giorni. Sono già disponibili on demand 120 corsi, girati in qualità 4k. Con i migliori trainer al mondo ci si può allenare idealmente in location suggestive come le Hawaii, Malibu Beach o il Joshua Tree National Park. Con corsi come HIIT Trainings, Kettlebell, Yoga e Pilates è possibile evadere almeno per un po‘ dalla routine quotidiana, resa ancora più difficile dall’isolamento domestico.