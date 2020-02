Una Roma decimata tutta cuore e orgoglio oggi a Frascati una macchina da goal!

Partita esaltante al Palazzetto dello Sport di Frascati. I giallorossi davanti al loro pubblico regalano una grande prestazione che si ferma però sul 6-6 contro l’Active Network.

La Gara – Ottima partenza per i ragazzi di mister Di Vittorio che si portano in vantaggio grazie al gol del solito Di Scala. Pochi secondi dopo però, su palla inattiva, i giallorossi subiscono il pareggio dei viterbesi. Il gol dell’1-1 galvanizza gli avversari che riescono a trovare, in pochi minuti, due reti per il vantaggio di 1-3. Ma una caratteristica fondamentale della A.S. Roma C5 è quella di non mollare mai fino alla fine e prima con Di Scala e poi con Donadoni riprendono la gara. I minuti finali della prima frazione di gioco sono di grande spettacolo, al 3-4 degli ospiti risponde Batata e a un secondo dalla fine Bortoletto segna una rete strepitosa che manda i giallorossi nello spogliatoio in vantaggio di 4-5.

Nella ripresa le due compagini provano ripetutamente a trovare la via della rete e solo al 12’ l’Active Network riesce a pareggiare i conti e a portarsi in vantaggio. Ma ancora una volta il carattere e l’orgoglio della A.S. Roma C5 non muore mai, e Rossi realizza il 6-6 regalando un punto importantissimo per la classifica.

Appuntamento alla prossima partita in casa di un’altra forte avversaria come l’Italpol, obiettivo ormai fisso, i tre punti.