La Roma Calcio a 5 si prepara a sfidare l’Active Network: torna Luca Rossi

Archiviata la vittoria contro la Tenax per la A.S. Roma C5 è tempo di tornare a giocare nel suo palazzetto. Sabato 8 Febbraio alle ore 15:30 la formazione di mister Di Vittorio scenderà in campo al Palazzetto dello Sport di Frascati contro l’Active Network. Due obiettivi diversi per le due formazioni: da una parte i viterbesi lottano per i playoff, dall’altra i giallorossi vogliono seguire la striscia positiva e allontanarsi dalla bassa classifica. Mister Di Vittorio avrà finalmente a disposizione il suo organico al completo per un match che sarà certamente un bello spettacolo.

Luca Rossi – Di nuovo in campo Luca Rossi, pronto a dare il suo massimo nella sfida contro l’Active Network. Analizzando la vittoria della scorsa settimana e l’ottimo avversario da affrontare, Rossi è certo dell’ottima prestazione che metteranno in campo i giallorossi: “I tre punti nella gara contro la Tenax sono stati per noi fondamentali, meritavamo da tempo una vittoria così importante viste le nostre ottime prestazione e dobbiamo continuare così. Non sarà facile contro l’Active Network, ma giochiamo in casa e stiamo in un buon stato di forma per questo metteremo in campo tutto il nostro meglio. Fino ad oggi sicuramente abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, ora che abbiamo sovvertito questo trend dobbiamo continuare in questa direzione. L’Active é una squadra molto organizzata, é in lotta per i play off, noi siamo una squadra giovane che ha molta voglia di fare bene, la concentrazione, la voglia, e la cattiveria agonistica saranno fondamentali per la partita di sabato. Sono fiducioso. Esattamente un anno fa ho subito un intervento importante al ginocchio, sono rientrato presto in campo ma non sono mai stato fisicamente e atleticamente pronto come ora, mi sento molto meglio, e ho grande voglia di aiutare la squadra”