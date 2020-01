La Roma vuole il Bis: battere ancora Totti per riprendere a correre, la 18° giornata di Serie A di Lega Calcio a 8 promette spettacolo

Il 14 ottobre 2019 la Roma espugnava il Totti Soccer School con un 3-6 tanto rotondo quanto meritato per i giallorossi che da quel momento in poi hanno inanellato una serie di vittorie portandosi al secondo posto in classifica. Il cucchiaio di Alessio De La Valèe davanti agli occhi di Francesco Totti è il ricordo più bello della splendida serata dei ragazzi di Maritato e Staibano.

La sola sconfitta con i campioni d’italia del San Paolo rappresenta l’unico passo falso della Roma che arriva allo sosta natalizia con la consapevolezza di essere la squadra da battere.

Le certezze acquisite nel girone di andata sembrano essere svanite in questo inizio di 2020: 1 punto nelle ultime 4 gare rappresentano un campanello d’allarme per la società, un periodo dal quale è necessario uscire il prima possibile per non vanificare l’ottimo lavoro svolto finora.

Lunedi 3 febbraio la Roma ospita all’Atletico 2000 il Totti Sporting Club che arriva a questo “derby” con un 10 in stato di grazia, 7 gol nel mese di gennaio. Roma e Totti Sporting club sono appaiate a quota 32 punti in classifica (insieme al George Best team) a -4 dal terzo posto della Lazio e a 12 lunghezze dalla capolista San Paolo.

I giallorossi si aggrappano alla vena realizzativa del bomber Pascucci (11 gol finora per lui), alla qualità di Simonetta e alla sicurezza di De Bernardo tra i pali.

Le sconfitte contro Gamondi Roma,Lazio e Fraschetta del Pesce Express e il pareggio interno contro il fanalino di coda Tiber Team sono ormai alle spalle, la 18° giornata di Serie A dovrà essere il trampolino di lancio per un finale di stagione da protagonista.

Dopo la sfida con il Totti Sporting Club i giallorossi affronteranno la Sampdoria (10/02), l’Atletico Winspeare (17/02) e il Frosinone (24/02), Tutte sfide che sulla carta sembrano abbordabili ma che dovranno servire a mister Filoso per far ritrovare solidità di gioco e morale ai suoi ragazzi.

Il presidente Michel Maritato e il direttore generale Roberta Pedrelli saranno come al solito in panchina a sostenere i ragazzi. La Roma Calcio a 8 ha voglia di riconquistare il terreno perso.

Dario De Fenu