Derby di Roma vince la Pedrelli

Molte sono le parole spese sulle madrine del derby della capitale,sicuramente per la Roma non passa inosservata Roberta Pedrelli, diventata la NUOVA FERILLI secondo i più noti quotidiani italiani ed europei, subito dopo la rimonta in Champions che L’ASRoma fece sul Barcellona, donna di inconfutabile bellezza, ma anche di rara intelligenza, da sempre tifosa della squadra giallorossa. Nota al pubblico per i tanti anni passati alla co-conduzione de IL PROCESSO DEI TIFOSI su TeleRoma56, presenza a Tiki-Taka con la web serie SERIE ROMANISTA, ex di Amantino Mancini il famoso tacco di Dio che ci fece tanto esultare al derby nel 2004! Ad oggi è in onda ogni mattina dalle 08:00 alle 10:00 su CentrosuonoSport101.5, il che le permette di essere quotidianamente vicina alla sua ASROMA. Scelta da poco come direttore regionale per il Lazio di MissUniverseItaly e come testimonial 2020 per il progetto OBIETTIVO NO VIOLENCE.

Per la sua straordinaria spiccata dote comunicativa e di apertura mentale è stata nominata a Settembre 2019 prima Dg in Europa nel calcio, infatti è la prima donna a ricoprire questo ruolo in Italia per l’AsRoma calcio 8 di Maritato. Una mamma modello, una donna impegnata nel sociale, il resto lo si può osservare solo guardandola ha sicuramente tutte le carte in regola per essere il simbolo di questa Roma che non sta sicuramente vivendo un momento facile, dando una speranza di rinnovamento e regalando quel pizzico di fortuna che non guasta! Forza Roberta.