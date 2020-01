As Roma 8 vs Gamondi sfida di vertice

Gamondi Roma: Una stagione fin qui strepitosa per i ragazzi di Ferretti che non sbagliano un colpo e arrivano alla sfida con la Roma con tutti i favori del pronostico, visto anche il periodo di difficoltà dei ragazzi di Filoso. Rida e compagni vogliono continuare la caccia al San Paolo, unica squadra a battere la Gamondi, e la Roma rappresenta un ostacolo stimolante, difficile e fondamentale per la squadra di Villani.

Roma: Un inizio di 2020 tanto negativo quanto inaspettato per Pascucci e compagni: 2 punti in 3 partite rappresentano un bottino troppo misero per una squadra che ha l’ambizione e la qualità (come ampiamente dimostrato nel girone di andata) per competere con le zone alte della classifica. Un’occasione da non perdere per la Roma che vuole torvare il riscatto e ricominciare a correre il prima possibile.

La sfida nella sfida: Ivan Giuliani e Patrizio Pascucci garantiscono gol a volontà. Capocannonieri delle loro squadre i due numeri 9 cercheranno in tutti i modi di timbrare il cartellino anche nel #FannerMatch della 17a giornata. 26 gol in due, con due bomber cosi in campo lo spettacolo è assicurato.