Maritato il nuovo brand ambassador as Roma calcio a 5

Già eletto presidente dell’anno per la lega calcio 8 a guida della sua as Roma Calcio 8 ha cominciato il 2020 essendo nominato, dal direttore sportivo dal Ds Di Vittorio della as Roma calcio a 5 e dal Presidente Brugnoletti, Brand Ambassador, parliamo di Michel Emi Maritato che non potrà mancare al suo primo impegno ufficiale nel calcio a 5 targato Roma l, in Serie A2 nella prima gara in casa del 2020, per la 2 giornata di ritorno.

A.S. Roma C5 vs Futsal Fuorigrotta, Sabato 18 Gennaio ore 15:30,Palazzetto dello Sport – Frascati. “Sono nel circuito della Lega da qualche anno, dopo l’acquisizione del marchio as Roma calcio 8 alla fine dello scorso anno rimango,onorato per la scelta di questo incarico e ringrazio il presidente che con il direttore sportivo per la fiducia,ora non ci resta che riunirci in tribuna per un unico tifo sabato.”così conclude il neo Brand Manager Maritato AS ROMA C5