OSA sponsor dell’As Roma Calcio a 5

Attiva anche una convenzione rivolta a tutti i soci per acquistare prodotti Nike. Tutte le info nell’area riservata del sito

Le casacche dell’As Roma Calcio a 5 con il logo della Cooperativa OSA

Le casacche dell’As Roma Calcio a 5 con il logo della Cooperativa OSA

La Cooperativa OSA ha stipulato un contratto di sponsoring con la società As Roma Calcio a 5. Sulle magliette giallorosse della prima squadra impegnata nel campionato nazionale FIGC di serie A2 e in quello delle selezioni giovanili Under 19, Under 17 Elite e Under 15 Elite, campeggerà infatti per la stagione in corso 2019-2020 il logo di OSA.

Si tratta di un progetto che mira a consolidare ulteriormente l’immagine della Cooperativa che riconosce nello sport e nei suoi valori un ottimo veicolo per diffondere brand e valori aziendali. La lezione di vita contenuta nella pratica sportiva infatti presenta notevoli analogie con la mission OSA. La solidarietà, lo spirito di servizio, la dedizione, la perseveranza, oltre alla professionalità e alla capacità organizzativa e di ‘fare squadra’ insieme alle famiglie degli assistiti per raggiungere obiettivi terapeutici comuni, costituiscono i punti di forza che hanno permesso ad OSA in 35 anni di attività di raggiungere un posto di eccellenza tra le imprese cooperative che si occupano di assistenza sanitaria domiciliare.

I PRODOTTI NIKE A PREZZI SCONTATI SU OFFICINADELLOSPORT.COM

Grazie all’accordo tra OSA e As Roma Calcio a 5 tutti i soci e i lavoratori potranno usufruire di una serie di agevolazioni e convenzioni. In particolare, Nike mette a disposizione, attraverso un portale vetrina all’indirizzo web officinadellosport.com, una selezione dei suoi migliori prodotti di abbigliamento e accessori sportivi che potranno essere acquistati direttamente dai soci a prezzi scontati.

I Soci che intendono accedere ai servizi di vendita on line ‘Officina dello sport’ nell’area esclusiva di ‘My club shop’ possono consultare la pagina relativa alla convenzione, predisposta nell’area riservata del sito istituzionale osa.coop, dove è a loro disposizione un tutorial con tutte le procedure di registrazione ed il codice speciale riservato alla Cooperativa OSA.