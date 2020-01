GIALLOROSSI STREPITOSI – CON NOVE GOL APRONO AL MEGLIO IL GIRONE DI RITORNO, CARDONE: “GRANDE PROVA DI SQUADRA”

➡ Il 2020 non poteva iniziare nel modo migliore: la A.S. Roma Calcio a 5 colleziona un’importante vittoria nella prima giornata del girone di ritorno, in casa della Mirafin. Il risultato finale di 9-0 a favore della squadra di mister Di Vittorio parla chiaro, la AS Roma C5 ha dominato la gara e conquistato tre punti con gran carattere e determinazione. Questa è la direzione giusta per un girone di ritorno che deve essere da grandi protagonisti.

🎤 Mariano Cardone – Nella gara contro la Mirafin Cardone sigla la sua personale tripletta, confermandosi come miglior realizzatore della formazione giallorossa. Proprio Cardone analizza la vittoria e la grande prova di squadra: “Abbiamo giocato una grande gara, la migliore da inizio campionato, concentrati in ogni momento mettendo in difficoltà l’avversario e segnando i gol proprio nei momenti chiave. Sono soddisfatto della mia prestazione ma soprattutto per la grande prova di squadra. Finalmente torniamo a prenderci tre punti di fondamentale importanza, che ci aiutano ora ad acquisire la giusta fiducia per allontanarci dalle ultime posizioni. Nel girone di andata meritavamo certamente di più rispetto a quanto abbiamo raccolto, la squadra però ora ha trovato il giusto equilibrio per poter dimostrare di essere forte e di poter rimanere tranquillamente in questa categoria”.

⚽ Futsal Fuorigrotta – Prima gara casalinga del 2020 contro un’avversaria forte e ben preparata, come il Futsal Fuorigrotta, che viaggia al vertice della classifica di serie A2. Cardone però ha molta fiducia nel gruppo e punta alla vittoria: “Dobbiamo continuare in questa direzione – continua Cardone – pensando sempre da squadra e dando il massimo in ogni minuto. Stiamo crescendo molto e non dobbiamo ora fermarci, ogni partita deve essere vissuta come una finale se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Contro il Futsal Fuorigrotta sappiamo che non sarà una partita facile, anzi, conosciamo le importanti individualità del nostro avversario ma di certo faremo di tutto per vincere davanti al nostro pubblico”.

