4° Congresso S.I.M.C.E.

a Roma, 14 e 15 ottobre 2022

La valutazione dei requisiti psico-fisici nell’attività certificativa:

adempimento burocratico o strumento di medicina preventiva?

Questo è il focus del 4° Congresso organizzato dalla S.I.M.C.E., Società Italiana Medicina Certificativa, il 14 e 15 ottobre 2022 a Roma.

La S.I.M.C.E. è la prima associazione scientifica italiana rivolta agli specialisti di medicina certificativa e si pone come obiettivi quelli di valorizzare la figura del medico certificatore, contribuire alla formazione e l’aggiornamento degli associati e di collaborare con enti pubblici e privati alla stesura e revisione dei protocolli d’intesa dell’attività certificativa.

Il Presidente, dott. Angelo CASUCCIO ci racconta, con soddisfazione, come “la SIMCE, nata nel 2004, conti oltre 350 medici iscritti, sparsi in tutta Italia e che svolgono attività di rilascio di idoneità sanitaria in ambito certificativo prevalentemente nei settori della sicurezza di guida, armi e nautico. La SIMCE è un’Associazione diffusa su tutto il territorio nazionale, articolata in sezioni regionali, con il compito statuario principale della formazione scientifica e professionale in tali materie mediante congressi ed altri eventi ECM, proprio come il prossimo Congresso che vale 11 crediti ECM”.

Nei diciotto anni di attività che può vantare la SIMCE, è la prima volta che il Congresso nazionale si tiene a Roma. In realtà era già stato calendarizzato per il 2020 però, come quello del 2021 programmato a Firenze, l’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori alla modalità “da remoto”.

Il focus di questo Congresso, l’obiettivo che si è posto la SIMCE, è di offrire spunti per un dibattito aggiornato sull’attività certificativa, da considerarsi oggi non più un semplice adempimento burocratico ma un prezioso strumento di medicina preventiva.

Oltre ad avere un focus specifico sulle ripercussioni dell’OSAS nel giudizio di idoneità alla guida di autoveicoli, la fase precongressuale della giornata del 14 ottobre sarà caratterizzata da sessioni formative per i nuovi medici certificatori.