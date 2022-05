La cannabis light aiuta a rilassarsi?

I ritmi di lavoro sono alle stelle, ma anche le preoccupazioni per la salute e la sicurezza. Lo stress, quindi, è diventato una condizione estremamente diffusa nelle nostre vite. Il carico di impegni giorno dopo giorno, complice anche l’uso sempre più intenso dei nostri smartphone – che sono un’altra fonte di stress non indifferente – può essere sfiancante, al punto da compromettere la nostra capacità di concentrazione. C’è possibilità di alleviare questo tipo di disagi? Molti si affidano ai prodotti a base di CBD come la cannabis light o l’hashish legali, in vendita sia nei negozi che online. Ma questo tipo di prodotti favoriscono il relax e aiutano la concentrazione? Per saperne di più in merito puoi visitare questa pagina. Vediamo intanto quali effetti ha il CBD sull’ansia.

Il CBD aiuta a rilassarsi?

Partiamo dalla risposta a questa prima domanda. Diverse ricerche e studi sembrano dimostrare che il CBD possa, in effetti, portare ad un rilassamento del corpo umano, sia a livello psichico, sia fisico, in quanto questa sostanza interagisce con i recettori del sistema endocannabinoide. Alcuni studi, inoltre, hanno evidenziato come il cannabidiolo possa essere utile anche nel controllo delle sindromi di ansia. Possiamo citare come esempio un interessante studio condotto nel 2011 per capire gli effetti del CBD sulle persone affette da ansia causata da fobia sociale. Le persone in questione sono state divise in due gruppi. Ad un primo gruppo è stato somministrato un placebo, all’altro gruppo una dose orale di 400 milligrammi di cannabidiolo. Chi ha ricevuto il CBD ha sperimentato livelli di ansia inferiori rispetto al gruppo di controllo.

Il CBD aiuta la concentrazione?

Non esistono studi specifici che si occupano degli effetti del CBD sulla concentrazione. C’è però da dire che il cannabidiolo, riducendo l’ansia e lo stress, può portare ad un miglioramento della quantità e della qualità del sonno, come affermato da alcune ricerche scientifiche. Un buon sonno significa un buon riposo e dunque un risveglio senza affaticamento. In pratica, ci si sentirà meglio fin dal primo mattino, per cui sarà più facile lavorare senza sentirsi svogliati o stressati. Anche perché il CBD, al contrario del THC, non possiede alcun effetto psicotropo e dunque non compromette la capacità di restare vigili.

Il CBD e lo sport

Alcuni atleti usano il CBD per le sue proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie, come i lottatori di Mixed Martial Arts (MMA), uno degli sport più impegnativi dal punto di vista fisico. Ci vogliono corpo e menti forti per reggere lo stress di questo sport ad alti livelli, anche per sopportare il dolore degli scontri fisici. Il CBD perciò viene utilizzato in virtù delle sue proprietà rilassanti e ansiolitiche.

CBD: alcune controindicazioni

Sebbene fin dal 2018 l’OMS consideri il CBD una sostanza sicura, può causare alcuni effetti collaterali. Per esempio, si possono registrare disturbi quali riduzione dell’appetito, secchezza delle fauci, diarrea, affaticamento e sonnolenza. Secondo alcune recenti ricerche ciò però sarebbe dovuto alla cattiva qualità del prodotto utilizzato, contenente meno CBD di quanto indicato in etichetta. Numerosi prodotti, inoltre, in questi casi avevano una concentrazione di THC troppo elevata.

Se il CBD è acquistato da aziende affidabili, non presenta particolari rischi per la salute. Non va comunque utilizzato con leggerezza. Chi è interessato a questa sostanza è bene che chieda consiglio al proprio medico curante, seguendo le sue indicazioni e i suoi suggerimenti. Oggi molti medici conoscono e studiano gli effetti del CBD ed anche in medicina è utilizzato in supporto alle terapie farmacologiche tradizionali, soprattutto come anti-infiammatorio e anti-dolorifico

Conclusioni

Finora i dati disponibili sembrano dimostrare l’efficacia di questa sostanza naturale nel trattamento dello stress e dell’ansia. Attenuare i sintomi di questi disturbi significa indubbiamente migliorare le proprie condizioni psichiche nella fase di veglia. Migliorando la qualità del sonno, inoltre, il cannabidiolo potrebbe avere un effetto anche per la concentrazione. L’utilizzo di questa sostanza da parte degli atleti di alcuni sport e il via libera al suo uso da parte dell’Agenzia Mondiale Antidoping sembrano avvalorare questa tesi.

Acquisti sicuri

