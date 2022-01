SANITÀ. REGIONE, ACCORDO FRA ATER ROMA E ARES 118 PER NUOVI PRESIDI

Di: Dott. Ivan Santoro

Ater Roma in soccorso dell`Ares 118. Su proposta dell`assessore Massimiliano Valeriani, in collaborazione con l`assessorato alla Sanità, la Giunta regionale ha approvato questa mattina l`accordo fra Ater e Ares 118 per la disponibilità di due locali non residenziali. In particolare, l`azienda regionale per l`emergenza sanitaria potrà disporre di due immobili a canone calmierato in via Val Melaina nel Municipio IIIe in via Monte Silvano nel Municipio IV, dove svolgere le proprie attività.

La richiesta dell`Ares 118 segue le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede il rafforzamento dell`assistenza sanitaria e della rete territoriale, insieme alla rigenerazione di aree urbane degradate, alla rivitalizzazione del tessuto economico, con attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona, e al miglioramento dell`accessibilità e dell`intermodalità delle infrastrutture, anche allo scopo di trasformare territori metropolitani vulnerabili in aree efficienti, sostenibili e produttive. “La collaborazione fra Ater Roma e Ares 118 rappresenta una preziosa opportunità e assume una notevole rilevanza sociale e sanitaria: recuperare locali in disuso e portare nuovi presidi di assistenza nelle periferie della città vuol dire anche favorire il processo di riqualificazione urbana e la riduzione del divario dei servizi alla persona nei diversi territori”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all`Urbanistica e alle Politiche abitative. “Con questa intesa sarà possibile ampliare ulteriormente la rete dell`Ares 118 per rendere ancora più capillare la sua presenza nella città di Roma, soprattutto in quei municipi periferici dove è importante garantire presidi e servizi sanitari di qualità ed efficienza”, aggiunge Alessio D`Amato, assessore regionale alla Sanità.