DOLORE E CURE PALLIATIVE, SIA ARTI TRA INNOVAZIONI E RITARDI LEGGE -CONGRESSO A ROMA, PRESENTATO ANCHE MANIFESTO SOCIALE CONTRO SOFFERENZA

Di: Dott. Ivan Santoro

Si conclude oggi a Roma il XX Congresso nazionale Area culturale dolore e cure palliative (ACD) della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva-SIAARTI (9 dicembre-11 dicembre, Centro congressi Roma Eventi – Fontana di Trevi), occasione specifica per approfondire il livello di applicazione della Legge 38 e gli stati di avanzamento della gestione del dolore sia in ambito organizzativo che terapeutico. “SIAARTI è la società di riferimento per la medicina del dolore in Italia- sottolinea Franco Marinangeli, coordinatore dell`area dolore della Società per il triennio 2018-2021- Siamo la realtà scientifica che più ha interesse a supportare lo studio della terapia del dolore per i pazienti, in collaborazione con tanti altri specialisti. Da tempo abbiamo fatto nostra la missione di riuscire a portare a compimento i contenuti della Legge 38-2010, e questo evento è nuova e importante occasione per condividere con i colleghi di tutta Italia gli innumerevoli problemi da risolvere a dieci anni dalla pubblicazione di quella norma impegnativa e rivoluzionaria”. Nell`evento SIAARTI si approfondiranno i tanti aspetti (dolore e disabilità, dolore e organizzazione delle cure, oppioidi, low back pain, ospedale senza dolore, farmaci innovativi, neuromodulazione, terapie “sartoriali”….) che sono al centro della medicina del dolore con i massimi esperti italiani di riferimento. Il Congresso è anche occasione per la presentazione di `Oltre il dolore, Manifesto sociale contro la sofferenza` (10 dicembre, Hotel Nazionale, Roma), un documento promosso da SIAARTI per portare in primo piano i diritti e le criticità di circa un milione di italiani che vivono con dolore cronico. Il Manifesto sociale – che è stato supportato in maniera non condizionante da Grunenthal Italia – ha raccolto il supporto e le firme di molte altre società scientifiche (AIFI; AISD, AOGOI, Cittadinanzattiva, Fondazione Onda, Italia Longeva, Senior Italia-Federanziani, Federdolore, SID, SIGE, SIGO, SIGOT, SIMFER, SIMG, SIN, SIN-RENI, SIOT) che ne hanno condiviso gli scopi e i contenuti. “Abbiamo messo a punto un documento che lancia messaggi forti dal punto di vista politico, sociale e organizzativo- commenta Arturo Cuomo, membro del Board SIAARTI che ha ideato il Manifesto- L`adesione di tante altre società scientifiche su questa nostra proposta è un segno dell`urgenza condivisa di guardare al Dolore cronico con rinnovata attenzione e indica la possibilità di diffonderne i contenuti in un modo vasto e consapevole. Occorre ricordare che la Legge38 è rivolta ai cittadini, eppure paradossalmente proprio loro ne ignorano spesso l`esistenza: questa nostra iniziativa risponde proprio al bisogno di rinnovare l`attenzione sul tema e di non abbandonare i pazienti a sofferenze che potrebbero essere assistite ed eliminate”.