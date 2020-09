Lucia Azzolina: serve un alleanza stabile tra scuola e sanità

Lucia Azzolina ha lanciato la proposta “di incentivare, per il presente e per il futuro, un’alleanza stabile tra scuola e sanità, perché la salute e l’istruzione non possono essere viste come interessi contrapposti. “Potranno verificarsi – ha affermato il ministro dell’Istruzione alla Camera – di settimana in settimana, ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza delle nostre classi. Non vanno creati allarmismi”. “Le nostre scuole – ha continuato la Azzolina – hanno tutti gli strumenti per affrontare ogni criticità, grazie ai tanti strumenti messi in campo nei mesi scorsi. Dalla didattica digitale integrata, a tutti i dispositivi acquistati, fino alla formazione specifica. Abbiamo previsto anche specifiche misure per i genitori, in modo che, in tali casi, non debbano subire conseguenze negative sul lavoro”.

Poi subito un rimprovero alle opposizioni: “La propaganda elettorale ha usato la scuola in un modo sconsiderato – afferma -. Faccio un appello a tutti: teniamo fuori la scuola dalle dispute elettorali. È da irresponsabili strumentalizzare l’educazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, per un pugno di voti”.

“Restiamo sul terreno della dialettica politica.Quella politica che pensa al futuro delle prossime generazioni e non all’immediato, effimero, consenso delle piu’ vicine tornate elettorali”. Conclude Azzolina