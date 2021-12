BEFANA. GEMELLI ROMA, DONI SPECIALI PER PICCOLI PAZIENTI

Di: Dott. Michele Milano

Alla vigilia della Befana, martedì 4 gennaio, Ambrogio Sparagna ritorna al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, nel reparto di Oncologia pediatrica e Neurochirurgia infantile, con i solisti dell`Orchestra Popolare Italiana, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell`ospedale.

Il noto musicista e interprete di musica popolare proporrà in anteprima per i piccoli degenti del Gemelli `La ChiaraStella`, il tradizionale evento musicale natalizio, giunto alla quindicesima edizione, che si terrà il 5 e il 6 gennaio 2022 presso la Sala Sinopoli dell`Auditorium Parco della Musica.Uno spettacolo originale con canti e strumenti tradizionali del Natale caratterizzato anche da scene di teatro di burattini animate dall`attore Maurizio Stammati. “Una festa `popolare` spiega Sparagna – per offrire ai bambini ricoverati, costretti a trascorrere la vigilia della Befana in ospedale, momenti di gioia grazie alla forza coinvolgente della musica”. Sparagna si era già esibito la scorsa estate per i piccoli ricoverati al Gemelli nell`ambito del progetto `L`Eco der core`, Festival musicale che si è svolto a Roma in alcuni luoghi significativi della solidarietà, realizzato per la Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con la Caritas di Roma e l`Orchestra Popolare Italiana dell`Auditorium Parco della Musica.E non sarà l`unica sorpresa per i piccoli degenti del Gemelli.Mercoledì 5 gennaio la befana della Polizia di Stato farà tappa anche quest`anno al Policlinico Universitario A.Gemelli IRCCS; poliziotti della Questura di Roma e della Polizia Postale porteranno doni e gadget per i piccoli ricoverati con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza, e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia, che nonostante le difficoltà del momento non ha voluto mancare a un così speciale e ormai tradizionale appuntamento.