Virale il biglietto d’addio di Eleonora che diventa manifesto contro bulimia

“Non posso donare gli organi di mia figlia, perché non sono più vitali, ma posso consegnare questa poesia scritta da Eleonora a tutte le persone che soffrono e se anche una sola vita sarà salvata grazie a queste parole, avrò reso onore al sacrificio di mia figlia”

Roma – Queste la parole della Mamma di Eleonora, ragazza gravemente malata a causa della bulimia, che ha visto nel suicidio la soluzione al suo male, lasciando alla madre questo biglietto: “Sono stanca di sto mondo prigioniera dietro a un banco del mio essere diversa che attira il tuo sguardo. Cosa ho fatto mai di male? Vorrei essere normale. Sono stanca di sto mondo del mio corpo fuori tempo Vagabonda al tramonto come il Sole che si è perso. Io non voglio essere speciale. Vorrei essere normale. Voglio ancora sogno ancora il sorriso di mia Madre che accarezza la mia differenza e mi dice Eleonora sei normale” Il biglietto è stato poi consegnato dalla madre al cantautore Igor Nogarotto, suo compagno, affinché ne creasse una canzone, in modo da sensibilizzare sulla tematica dei disturbi alimentari, di cui ricorre la giornata il 15 marzo. “Eleonora sei normale” sta centrando l’obiettivo, in poche ore il video ha superato le 50.000 visualizzazioni: https://youtu.be/dhZidVDdmNM Cosa ancora più importante, stanno arrivando centinaia di messaggi da parte di giovani affetti da bulimia ed anoressia (e da parte di genitori con figli che hanno patologie di disturbi alimentari): il post su Facebook ha superato 1 milione di visualizzazioni e sta ottenendo migliaia di feedback tra commenti e condivisioni: https://bit.ly/39kymX9 Eleonora, ricalcando una foto sul Lago di Carezza, regalò a Igor un quadro con il suo ritratto.

ELEONORA SEI NORMALE

“Sono stanca di ‘sto mondo prigioniera dietro a un banco del mio essere diversa che attira il tuo sguardo Cosa ho fatto mai di male? Vorrei essere normale” Eleonora torna da scuola e non dice una parola mangia si ingozza e poi va a vomitare e no no no no non c’è niente da fare “Sono stanca di ‘sto mondo del mio corpo fuori tempo Vagabonda al tramonto come il sole che si è perso Io non voglio essere speciale Vorrei essere normale” Eleonora torna da scuola e non dice una parola mangia si ingozza e poi va a vomitare e no no no no non c’è niente da fare “Voglio ancora sogno ancora il sorriso di mia Madre che accarezza la mia differenza e mi dice Eleonora sei normale” Eleonora torna da scuola e non dice una parola mangia si ingozza e poi va a vomitare e no no no no no no no no no no no no non c’è niente da fare Eleonora Eleonora “Vorrei essere normale” Eleonora Eleonora “Vorrei essere normale” Eleonora “Vorrei essere normale” Eleonora “Vorrei essere normale” NORMALE