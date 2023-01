“Per il futuro del Lazio e delle prossime generazioni l’unica soluzione è votare per Pino Cangemi e Laura Cartaginese per la Lega il 12 Febbraio”

Cari amici,

Come sapete, le prossime elezioni regionali si terranno il 12 Febbraio per la Regione Lazio e saranno fondamentali per il futuro della nostra regione. È importante che votiamo per un politico che crede nelle prossime generazioni, nei giovani e nel futuro del Lazio.

Per questo, voglio invitarvi a votare per il candidato della Lega Pino CANGEMI che in Ticket con Laura CARTAGINESE ,ho avuto l’opportunità di conoscere personalmente e di vedere il suo impegno per i giovani e le loro esigenze.

Il candidato Pino Cangemi ha dimostrato di essere un forte sostenitore dell’istruzione e del lavoro giovanile, e di voler investire nella formazione e nella crescita delle nuove generazioni.

Egli riconosce che i giovani sono il nostro futuro e che è necessario investire in loro per garantire un futuro prospero per la regione.

Inoltre, il candidato Pino CANGEMI ha espresso la sua volontà di lavorare per il benessere e la qualità della vita dei giovani, attraverso la creazione di opportunità di lavoro e la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo e alla crescita.

Per questi motivi, vi invito a votare per il candidato Pino CANGEMI che insieme a Laura CARTAGINESE correrà alle prossime elezioni regionali in Lazio.

Insieme, possiamo fare la differenza per il futuro della nostra regione e delle prossime generazioni.

Vi ringrazio per la vostra attenzione e per il vostro contributo al futuro del Lazio.

Cordiali saluti, Federico Ferrai Coordinatore Lega Giovani XV Municipio e Presidente Associazione Culturale Iliade.