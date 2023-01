Regionali Lazio, Bagno di folla per la coppia Ballico-Della Rocca(Lega)

Regionali Lazio, Ballico-Della Rocca(Lega): “Affetto e partecipazione per apertura nostra campagna elettorale”

Grande affetto e partecipazione, nella mattinata di oggi, per l’apertura della campagna elettorale di Daniela Ballico, già sindaco di Ciampino, e Paolo della Rocca, già primo cittadino di Palombara Sabina e consigliere regionale del Lazio uscente, entrambi candidati al consiglio regionale del Lazio nella lista della Lega che sostiene il candidato presidente del centrodestra Francesco Rocca, in occasione delle elezioni regionali del Lazio, fissate per il 12 e il 13 febbraio 2023. La presentazione si è svolta nella splendida location del Pala Atlantico, in zona Eur, a Roma, alla presenza di numerosi cittadini, amministratori locali, ed autorevoli esponenti nazionali del partito come Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo e coordinatore della Lega per la Regione Lazio, e Davide Bordoni, consigliere comunale di Roma Capitale e coordinatore della Lega per Roma.

“Inizia una campagna elettorale difficile ma entusiasmante, una competizione importante in cui la Lega e la coalizione di centrodestra possono tornare a essere maggioranza di governo per dimostrare che le cose in Regione Lazio possono cambiare”, hanno spiegato Daniela Ballico e Paolo Della Rocca, che sul palco del Pala Atlantico hanno evidenziato le tante problematiche da affrontare e le possibili soluzioni per rilanciare il territorio regionale, a partire dalla Sanità, dalle Opere Pubbliche, dal Sociale, dalla Mobilità, dal Commercio e dal Lavoro. Due ex sindaci, due profondi conoscitori della macchina amministrativa, due persone del fare, Ballico e Della Rocca sono pronti a ridare voce ai cittadini del Lazio, dopo “dieci anni – hanno aggiunto i due candidati della Lega in consiglio regionale – di inefficienza amministrativa e immobilismo istituzionale del presidente Zingaretti e alleati. Una amministrazione regionale a trasparenza zero, governata male, senza valorizzare territori e comunità. La Regione Lazio ha grandissime potenzialità, lo sappiamo tutti, e noi siamo pronti a valorizzarle con impegno e dedizione. Con Francesco Rocca presidente e la coalizione del centrodestra, siamo l’unica alternativa di governo realmente credibile, competente, e in grado di ridare al Lazio la dignità che merita”, hanno concluso Daniela Ballico e Paolo Della Rocca.

