Grottaferrata, Luciano Andreotti pone l’accento su ‘velocity’:”Basta con le polemiche passiamo ai fatti “.

L’ex e nuovamente candidato sindaco Grottaferrata, Luciano Andreotti torna con decisione e volontà di fare ulteriore chiarezza sulle polemiche seguite all’istallazione dei sette dissuasori di velocità nei siti individuati dal Comune per monitorare la viabilità e gli eventuali rischi sui quali agire con attività di prevenzione, informazione e, solo in ultima istanza, sanzioni ai trasgressori.

“Il programma Velocity, da me approvato,per la riduzione della velocità nei centri abitati – annota Andreotti – nasce dalla campagna nazionale di sicurezza stradale denominata “Attenta-Mente”, campagna volta a sensibilizzare i cittadini e i giovani su un tema che è emergenza nazionale in termini sociali, economici e sanitari con tutte le vittime prodotte dagli eccessi di velocità alla guida. Il progetto Noi sicuri/programma Velocity nasce, dunque, da qui, aderendo alla campagna nazionale sulla sicurezza alla quale hanno contestualmente aderito centinaia di Città italiane. La sperimentazione avviata del progetto Attenta-Mente, nel territorio di competenza della Città di Grottaferrata, avrà durata iniziale di sei mesi e costituisce “progetto-pilota” per l’area territoriale di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale“.

“Il programma con l’installazione di colonnine lungo le strade comunali, individuate dal Corpo dei Vigili Urbani – prosegue l’ex primo cittadino – è un sistema di dissuasione attiva, che induce gli automobilisti a rallentare la loro velocità in prossimità dei dissuasori installati.

Nel concreto:

– Questo programma ha durata di 6 mesi dall’installazione delle colonnine. Fornirà utili dati alla stesura di un piano della mobilità nel centro abitato. Il programma è accompagnato da una campagna di informazione ed educazione stradale.

– Al termine dei sei mesi l’Amministrazione Comunale deciderà se e come proseguire sulla campagna di sicurezza stradale.

– Ad oggi i dissuasori non sono autovelox, possono essere trasformati in autovelox.

– Per svolgere tale funzione occorre la presenza dei vigili urbani sul posto. Un po’ come succede con gli autovelox mobili della P. M.

– Nei centri abitati non possono essere installati autovelox fissi che inviano in automatico multe per infrazioni al codice della strada. Ciò avviene solo su strade provinciali, regionali o statali dietro autorizzazione della Prefettura.

– La velocità massima sulle strade comunali della Città salvo eccezioni, è di 50 km/h.

– La esistente segnalazione di 30 km/h è una vecchia segnalazione mai rimossa. Ci auguriamo che chi di dovere provveda a farla rimuovere per non ingenerare equivoci.

– Il programma avviato è per la sicurezza stradale non per fare “cassa” come qualcuno subdolamente vuole insinuare con la sua pochezza civile e culturale”-

– Il costo totale del programma è di. 4000 euro

“Pare, dunque, decisamente esagerato e fuorviante tutto questo bailamme sul programma legato alla sicurezza stradale che la mia Amministrazione ha avviato a vantaggio di tutti”.

“Sinceramente non comprendiamo, a due mesi dalla sciagurata interruzione della Consigliatura a danno della Città, il protrarsi di continui attacchi privi di contenuto, da parte di ‘personaggi politici’ e di un giornale on line su atti prodotti dalla Amministrazione da me guidata come in questo caso” sottolinea ancora Andreotti.

“Si tratta piuttosto di una questione culturale e civile che noi ci siamo assunti di portare avanti mentre altri cavalcano questi aspetti a fini politici ed elettoralistici, lasciando in secondo piano o dimenticando del tutto la sicurezza dei cittadini. Sono forse questi gli amministratori della svolta o piuttosto si tratta di personaggi in cerca di autore pronti letteralmente a portare la città allo sbando, senza freni né regole? Varrà la pena rifletterci”.

Sul sito del Comune in “Servizi in Primo piano” cliccando su La sicurezza stradale a Grottaferrata “ Attenta-Mente” è possibile visionare tutti i dati che i dissuasori registrano in tempo reale.