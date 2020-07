AMMINISTRATIVE ALBANO LAZIALE, GIORGI(PD): “BORELLI SINDACO SCELTA VINCENTE. ECCO LE MIE PRIORITÀ”

“Si avvicina la tornata elettorale ad Albano Laziale per il rinnovo del mandato amministrativo e anche Remo Giorgi, già consigliere comunale e attuale esponente del Partito Democratico, è pronto a scendere in campo. Quale gli umori? “Il Pd si affaccia alla competizione nella maturata consapevolezza del grande lavoro, svolto in favore della comunità con il doppio governo del sindaco Nicola Marini – dice Giorgi -. Un lavoro e un impegno fatto di piccoli e grandi progetti che in questi dieci anni hanno ridato linfa vitale alla città, dal centro alle ex circoscrizioni”. Arrivati nel 2020, a pochi mesi dalle prossime elezioni, dunque ecco una sfida appassionante e importante: “E’ giunto infatti il momento di dare continuità nel segno del rinnovamento – sottolinea ancora l’ex consigliere comunale di Albano Laziale -. Per questa ragione ci è parso naturale, come Partito Democratico, sostenere l’autorevole candidatura a sindaco di Massimiliano Borelli, esponente che oltre a militare da anni nel nostro partito, si è sempre contraddistinto per la sua passione, la sua lealtà e la sua competenza. Massimiliano Borelli rappresenta un valore aggiunto, il sindaco perfetto per andare avanti con il rilancio e la valorizzazione della città di Albano Laziale. Siamo sicuri che, grazie all’impegno di tutti gli amici del Pd di Albano Laziale, l’obiettivo ambizioso di governo possa realizzarsi”.

Oltre all’aspetto collettivo, Remo Giorgi pensa poi alle singole priorità amministrative: “Il mio personale impegno, certamente, verrà concentrato ancora una volta nella continuazione di politiche del territorio miranti alla riqualificazione del centro storico e delle ex circoscrizioni, del rilancio del commercio e delle attività produttive”. Altre misure, non meno rilevanti, riguarderanno “le famiglie economicamente più disagiate e meno abbienti, oggi ancora più in crisi in seguito all’emergenza Covid. Sarò al loro fianco come peraltro avvenuto e sta avvenendo con l’amministrazione del sindaco Marini – specifica ancora Remo Giorgi -. E, poi, ci sono i giovani, il presente e il futuro di Albano Laziale, per i quali immagino misure di sostegno alla formazione e al lavoro, anche grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea; e anche gli anziani e i soggetti portatori di handicap, per i quali sarà importante prevedere l’ulteriore rafforzamento dei servizi sociali, dall’assistenza domiciliare alle attività ricreative”. Infine, la cultura e il turismo. Sul tema la ricetta è chiara: “Albano Laziale è una città d’arte, ricca di storia romana e medioevale: il mio intento sarà seguire la strada tracciata e incrementare le iniziative volte a far brillare l’immagine di Albano Laziale e ad approfondire la conoscenza del patrimonio architettonico, artistico e monumentale della nostra città”, chiosa l’esponente Pd.