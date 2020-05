M5S LAZIO, PALOZZI (CAMBIAMO): “USO STRUMENTALE DELLA PC: VIDEO IGNOBILE SU MARINO”

“Oggi M5S Lazio ha pubblicato, sulla propria pagina Facebook, un video sull’iniziativa relativa alla Spesa Solidale Sospesa nel Comune di Marino. Nelle immagini, si vede chiaramente che sono solo i volontari della Protezione civile ad occuparsi di tutta l’organizzazione. Non finiremo mai di ringraziare la Protezione civile per l’impegno, la dedizione e l’abnegazione con cui ogni giorno portano avanti le diverse attività. Ma non finiremo mai neanche di stupirci di questi Cinque stelle, che non perdono occasione per approfittare di ogni cosa per portare acqua al loro mulino, povero evidentemente sia di acqua che di farine. Tornando al video, infatti, sotto le immagini dei volontari della Pc, c’è addirittura il logo del Movimento Cinque Stelle, come a voler spazzare via ogni dubbio che si tratti di roba loro. Tutto questo è quanto meno ignobile: a Marino, il sindaco è arrivato addirittura a utilizzare a scopo politico un’attività di volontariato, lasciando che gli esemplari regionali del Movimento diffondessero un video con tanto di logo grillino, ma con i volontari della Protezione civile. Come gli avvoltoi si cibano dei cadaveri, i Cinque stelle cercano di trarre vantaggio politico dalla catastrofe che si è abbattuta con il Covid 19 anche nel nostro paese. Una sorpresa dietro l’altra, sempre più spiacevoli, a cui davvero non riusciamo ad abituarci. Dopo aver navigato a vista per tutti i due mesi di emergenza, perché non cercare – si sarà detto il sindaco Colizza – di recuperare un po’ di credibilità? Certo, perché in effetti ne hanno persa tanta con la gestione totalmente bizzarra, per non dire inesistente, dell’emergenza: quando i numeri dei contagiati era a un livello di guardia, sono rimasti seduti in poltrona a guardare, senza prendere alcun provvedimento concreto, neanche quando la clinica Villa Nina di Frattocchie divenne focolaio di pazienti e operatori. Siamo certi, conoscendo ormai i Cinque stelle, che sulla loro comoda poltrona, si sono seduti senza guanti e mascherina, come al solito, sprezzanti delle regole non solo sanitarie, ma anche di lealtà e trasparenza amministrativa, di rispetto nei confronti dei cittadini già pentiti di averli lasciati (mal) governare. Ma davvero credono i 5 stelle che la demagogia si possa trasformare in consenso? Qualcuno li svegli e li riporti alla realtà”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di “Cambiamo”, Adriano Palozzi.