Musica: Oggi San Valentino in Musica con le Sardine, il 14 febbraio esce 6000 Siamo una Voce di MaLaVoglia, l’inno delle Sardine, week end a MIlano il 15 e il 16 febbraio live con le Sardine a Milano

San Valentino con la musica delle Sardine su Spotify. Dopo l’apertura al Concerto per le Sardine a Bologna del giovane cantautore emergente MaLaVoglia che ha fatto il pieno di applausi con l’Inno per le Sardine “6000 Siamo una voce” cantato, ballato e applaudito da decine di migliaia di persone e dopo il Sardina Tour che l’ha portato nelle prime tappe a Viterbo, Roma, Savona, Pavia, Novi Ligure, Vicenza, La Spezia e in tante altre città e dopo il boom sui social che l’ha portato a superare le 100mila visualizzazioni on line e dopo il grande interessamento dei media che l’hanno programmato a più riprese in moltissimi servizi, talk e approfondimenti tv e radio esce finalmente su Spotify e su tutte le altre piattaforme digitali a grande richiesta “6000 Siamo una Voce” l’Inno delle Sardine, scritto e interpretato dal giovane cantautore MaLaVoglia insieme a una squadra formata da Giordano Sangiorgi, Francesco Tripi e Marco Mori.

Il brano sarà presentato dal vivo il 16 gennaio con le Sardine di Milano, mentre la sera prima si terra’ una presentazione al Garage Moulinsky, sempre a Milano.

Tutto il ricavato sara’ devoluto al Movimento delle Sardine a favore delle loro prossime iniziative.

“Il brano vuole essere una fotografia della situazione italiana” commenta MaLaVoglia. “ E’ nato istantaneamente, insieme alla squadra del Meeting delle Etichette Indipendenti, che, piacevolmente stupiti dalla nascita spontanea del Movimento delle Sardine, mi suggerirono di provare a scrivere insieme un brano che raccontasse di quello che stava succedendo. Un movimento nato dal basso, da quattro ragazzi come me così come e’ nata e crescita la canzone. L’ho vista come una opportunità, non solo di dire la mia, ma come un’opportunità per tutta la mia generazione”.

“6000 (siamo una voce)” , il titolo di quello che e’ diventato oramai un Inno condiviso con le Sardine, è un urlo che vuole essere una sveglia per tutti. Ma soprattutto per far sì che certi valori e ideali, vengano rispettati subito ora e qui. E non dobbiamo nasconderci dietro all’idea di non essere abbastanza importanti come singoli individui per poter cambiare le cose. Credo che ognuno possa fare la propria parte. La mia e’ stata scrivere una canzone e portarla in giro. La sensazione di essere formiche, non deve spaventare perche’ lo sapevate che riescono a spostare un peso cento volte superiore al loro?” conclude MaLaVoglia.

MaLaVoglia prosegue il suo tour gratuito a favore delle Sardine in mobilitazione in ogni parte d’Italia. Chi lo volesse dal vivo per una tappa del Sardina Tour puo’ telefonare al 349.4461825 oppure scrivere una mail a mei@materialimusicali.it

Qui potete invece vedere il video live della sua esibizione: https://www.instagram.com/tv/B7gvXVhoXNB/?utm_source=ig_web_copy_link , un video spontaneo e immediato come la canzone che abbiamo realizzato rimbalzato su tutti i media, comprese molte tv del Sudamerica e dell’Europa che l’hanno ripreso.