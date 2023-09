Ippodromo Arcoveggio Bologna: domenica 24 Settembre: Gran Premio Continentale – inizio corse ore 14.30

Domenica 24 settembre la Bologna ippica si trova al centro dell’attenzione europea per la disputa del Gran Premio Continentale – Trofeo Tomaso Grassi –, la prova che può consacrare la carriera di ogni soggetto di 4 anni con velleità di partecipazione alle prove di primissimo piano nazionali ed internazionali.

Il Gruppo 1 dell’Arcoveggio si colloca temporalmente a distanza di tre settimane dall’altro evento di punta del cartellone di HippoGroup Cesenate SpA, il Campionato Europeo di Trotto Orogel che ha fatto segnare, per questa edizione 2023, un ottimo successo di pubblico ed una raccolta di gioco sul campo davvero incoraggiante. Con la disputa delle batterie del Derby Italiano del Trotto e delle Oaks svoltesi all’Ippodromo di Roma Capannelle domenica 17 settembre, Hippogroup può quindi dirsi protagonista del trotto nazionale ed europeo per tutto il mese di settembre.

L’edizione 2023 del Gran Premio Continentale, non abdica anche quest’anno dalla sua tradizionale vocazione, quella che dal 1949 sancisce le gerarchie di una generazione reduce dai gruppi 1 giovanili tramite la partecipazione alla sfida internazionale disputata sul doppio chilometro organizzata dall’impianto felsineo. In pista domenica ci sarà il gotha dei cadetti tricolori, dal Derby winner Dimitri Ferm, al vincitore dell’Orsi Mangelli Diamond Francis, ai valletti Denzel Treb e Dolce Viky, sino alle rivelazioni della stagione in corso Denver Gio, Diamond Truppo e Diluca Mo, emblematico esponente di una leva che non finisce mai di stupire; tutti in grado di ricalcare il solco tracciato dal primo vincitore Banco III, sino all’ultimo Carlomagno D’Esi, per non dimenticare l’inarrivabile Varenne vincitore nel 1999. Nel corso della giornata andranno in scena anche il Gran Premio Continentale – Filly, sfida che vedrà in pista le migliori esponenti della leva 2019 in circolo sulle piste italiane, il XXIV Memorial Vincenzo Gasparetto, con due batterie di qualificazione la finale e il Criterium Arcoveggio – Mem. Rag. Emilio Fregni, prestigioso confronto riservato ai cavalli di 2 anni.

Il pomeriggio di corse sarà trasmesso da EQUTV l’emittente televisiva del MASAF visibile in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 della piattaforma SKY e sul 51 di tivùsat con la conduzione di Micol Fenzi ed il supporto dei “tecnici” Stefano Zanirato e Giulio Luppi, mentre le interviste dal winner circle saranno a cura di Chiara Orzeszko. La copertura televisiva dell’evento prevede immagini in alta definizione per le 9 telecamere dislocate in ippodromo. Alle 5 che solitamente seguono le normali giornate di corse, si aggiungeranno infatti la cameracar che regalerà le immagini in movimento dall’interno pista, la super slow motion, per catturare i magnifici dettagli rallentati dei protagonisti, la telecamera posta nei pressi della club house ed una telecamera a riprendere il salotto di conduzione.

Michele Canali, Vice Presidente di HippoGroup Cesenate SpA, tiene a sottolineare che: ”rimane sempre viva, e lo sarà per tutti gli appuntamenti di rilievo dell’intero calendario, l’attenzione che l’Ippodromo Arcoveggio dedica al coinvolgimento di famiglie e bambini all’interno dei pomeriggi di corse, nel palinsesto del 24 settembre ci sarà spazio per una corsa dedicata all’iniziativa sostenuta dal progetto “Gentlemen 4 Life”, quest’anno a favore del “Polo dei Cuori”.

Il Presidente di HGC Massimo Umberto Antoniacci guarda con ottimismo alla giornata del 24 settembre: “l’auspicio è che possa essere un bel manifesto per l’ippica italiana, che riesce a mantenere un ottimo livello agonistico, nonostante le difficoltà del settore. E’ confortante per il nostro mondo l’esito delle recenti aste settoriali ed il successo internazionale conquistato grazie alla vittoria di Vivid Wise As all’International Trot di New York. Ci auguriamo che anche l’appuntamento di domenica 24 settembre all’Arcoveggio metta in scena corse emozionanti e coinvolgenti per i tanti appassionati e che talento e sportività possano realmente far vincere il migliore.”