Ippodromo Arcoveggio Bologna: presentazione delle corse di giovedì 21 settembre, inizio ore 15.00

Tornano i giovedì dell’Arcoveggio, must del trotto nazionale che riunisce sotto le Due Torri il gotha delle redini lunghe, proponendo sfide all’insegna della tecnica e dello spettacolo.

La giornata che precede il Gran Premio Continentale di domenica 24 settembre vedrà sette sfide in programma a partire dalle 15.00 e i cavalli anziani protagonisti della corsa a maggior dotazione del pomeriggio. L’evento clou, collocato come sesta manche agonistica, sarà una sfida in cui le fasi iniziali saranno fondamentali per stabilire le gerarchie tattiche con l’ardente Cosmo Spritz, guidato da Maurizio Cheli, in grado di inscenare la gradita corsa all’avanguardia nei confronti del talentuoso Christofer Jet che Alessandro Gocciadoro affiderà a Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, mentre soggetti dal prestigioso passato come Atik Dl e Volnik Du Kras ambiranno quantomeno al podio.

Il prologo, alle ore 15.00, vedrà in pista i puledri di due anni per il primo confronto del convegno loro riservato, saranno in 15 in gara con l’ambizioso Fuego D’Arc, recente vincitore nelle mani di Antonio Di Nardo, grande favorito del miglio nel quale troverà in Francoisecon Effe e in Frida Pax due seri contendenti alla vittoria. Ambizioni in ottica di podio anche per Forever Fly. Alla seconda corsa il testimone passerà ai gentlemen alle redini dei cavalli di tre anni capeggiati da Explosive Girl Lf e Matteo Zaccherini. Il leader nazionale della categoria e l’allieva di Enrico Gocciadoro dovranno dare il meglio di sé per venire a capo degli agguerriti Enandoah N’Greghi e Graziano Reggiani, mentre Evita Spritz e Otello Zorzetto meritano considerazione principalmente in ottica piazzamento. Nel prosieguo torneranno in scena i due anni per una sfida “in rosa” che vedrà in pista nove partecipanti in cerca della prima vittoria in carriera, con Fiorenza Cla ed Enrico Bellei da seguire dopo il buon esordio della giovane allevata da lady Laura Meli, mentre la guarnita scuderia di Lorenzo Baldi proporrà la nuova arrivata Fionamay Fox e dalla toscana Nicola Del Rosso sposterà ben due portacolori a caccia del marcatore: Fly e Fundy entrambi targati Greppi, rispettivamente guidati da Roberto Biagini e Marcello di Nicola. Alla quarta corsa ancora spazio a soggetti di tre anni con lo svedese di colori italiani Poison Love Helvin, reduce da due vittorie nelle ultime tre uscite e interpretato da Roberto Vecchione, prima scelta nei confronti di Emily Grad ed Emma Point in gara con Enrico Bellei e Manuel Pistone “Cronometri bollenti “alla quinta corsa, confronto che vedrà i cavalli di quattro anni impegnati sui i due giri di pista e un atteso match tra Donald Spav e Demone Dei Venti, mentre Dynasty Rishow si candida come terza forza in campo. Dulcis in fundo il tradizionale handicap di metà settimana abbinato alla Corsa Tris Quartè-Quintè, con quindici esperti dello schema che si sfideranno sulla media distanza con Adam Kirby Col e Antonio di Nardo seri candidati alla vittoria che però dovranno presumibilmente debellare le resistenze di Zephyrus Gm e sfuggire al pressing dei penalizzati Baltimora Trio e Zero Gravity.