Ippodromo Arcoveggio Bologna: resoconto corse domenica 17 settembre 2023 – ouverture

PREMIO RADIO INTERNATIONAL

Denise Dorialmail e Maurizio Cheli a segno nel clou di domenica 17 settembre.

Un clima ancora estivo ha fatto da cornice alle sette corse di domenica 17 settembre aperte dai gentlemen non ancora vincitori di quaranta corse in carriera, impegnati in miglio per cadetti che ha visto emergere l’inedito duo Drion e Massimiliano Michelotto, con l’allievo di Battista Congiu a segno in 1.17.2 davanti a Dragonero Fi e Graziano Reggiani, a loro volto preminenti su Dynatà/ Giuseppe Rizzo, leader iniziale, ma in evidente calo nelle battute finali. Alla seconda corsa 15 esponenti della leva 2020 si sono confrontati sulla distanza del miglio, sfida che si è conclusa con il successo di Ector Zl e di Andrea Farolfi, veloci allo stacco e “brillanti” nel difendere la leadership dal pressing dell’attesa Explosive La Torre, seconda nonostante lo scomodo numero d’avvio, mentre il marchigiano Ettore ha conquistato il terzo posto. Ancora i gentlemen in pista alla terza corsa in sulky ad eccellenti anziani, con Chames dei Greppi che ha gradualmente scalato le posizioni per poi sistemarsi in scia all’iniziale leader Billy Pan ed attaccarlo in dirittura per averne ragione di misura alla considerevole media di 1.14.8, mentre Citrosodina Oil ha completato il podio. Alla quarta corsa, prima uscita stagionale per i due anni all’Arcoveggio e prima vittoria in carriera per l’ allievo di Mauro Baroncini Fuoco Degli Dei che in 1.17.3 ha regalato il raddoppio ad Andrea Farolfi, precedendo Fariba Cr e Furio Mtt . Alla quinta,vittoria in solitaria per Emiro Jet ed Enrico Bellei, che inizialmente hanno debellato le resistenze del battistrada Explorer Mundi, per distanziare gli avversari e concludere il percorso in 1.14.6 davanti ad Explorer Mundi ed Equatore.

La sesta corsa -Premio Radio International-, clou del pomeriggio, ha visto protagonisti eccellenti soggetti di 4 anni, sfida dallo spettacolare svolgimento tattico con il teutonico Downtown As, generoso battistrada e Danielino costantemente in pressing ed arrivo al fulmicotone, con Downtown in crisi e con Danielino, Denise Dorialmail e Dafne Roc “a lottare” per la vittoria, conquistata poi a media di 1.13.8 da Denise Dorialmail interpretata alla perfezione da Maurizio Cheli, mentre Dafne Roc e Danielino si sono divisi i restanti gradini del podio.

La giornata si è conclusa con un handicap, alla settima corsa, con tredici contendenti al via divisi in due nastri e con la declassata Anita Spritz vincitrice per distacco nella mani di Andrea Farolfi, autore di un brillante tripletta, alle sue spalle sono giunti nell’ordine Caravaggio Grif e l’estremo penalizzato Blasco Real.