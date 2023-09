DELZIO (LA SCOSSA): POLITICA SOTTOVALUTA TERZA E QUARTA ETÀ

Lunedì a Roma alla ‘Dire’ evento dedicato a ‘Silver economy’ e ‘Silver society’.

Lunedì 18 settembre la sede romana dell’agenzia Dire, in Corso d’Italia 38/a, ospita l’evento ‘From silver to gold – Un nuovo modello di sviluppo e di servizi per la Silver Society’. L’incontro, moderato dal direttore della Dire, Nico Perrone, nasce su iniziativa dell’associazione ‘La Scossa’, think tank di imprenditori, manager, docenti e professionisti del settore pubblico e privato. “Sarà il secondo incontro del nuovo ciclo dell’associazione- spiega il presidente di ‘La Scossa’, Francesco Delzio- think tank dedicato all’analisi e alla proposta sui temi strategici per il futuro dell’Italia ma su cui non c’è adeguata attenzione e capacità di analisi, sia politica che economica”.

“Il tema della ‘Silver Economy’ e della ‘Silver Society’- prosegue- è l’esempio perfetto e più tragico di come un tema vitale per il futuro del Paese, ovvero la condizione, le opportunità, i consumi e la gestione della terza e della quarta età, sia invece terribilmente sottovalutato dalla politica, sia affrontato con armi assolutamente vecchie dal punto di vista degli strumenti giuridici e delle politiche messe in campo, e sia sostanzialmente ignorato nella sua importanza anche dai media e dall’opinione pubblica”.

“Noi- sottolinea Delzio- affronteremo il tema basandoci sullo studio dell’Istituto per la Competitività, I-Com, un Paper molto approfondito e innovativo che presenta due facce, che poi sono quelle dell’evento: la prima è relativa alla denuncia dell’assoluta disattenzione su un tema così vitale e strategico, partendo dal presupposto che l’Italia è uno dei Paesi più anziani del mondo e che l’inverno demografico accentuerà molto rapidamente questa situazione nei prossimi anni”.

“La seconda faccia, però, è quella positiva- rende noto il presidente dell’associazione ‘La Scossa’- ovvero l’individuazione delle opportunità di tipo economico legate ai nuovi consumi degli anziani, quelli che io definisco ‘super adulti’, e alle nuove possibilità di partnership tra pubblico e privato per lo sviluppo di politiche innovative di gestione, cura e supporto nei confronti di queste generazioni più anziane”.

“Al dibattito- dichiara inoltre Francesco Delzio- abbiamo coinvolto le due istituzioni più rilevanti, il Governo nazionale e le Regioni. In rappresentanza del governo sarà presente il sottosegretario del ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Claudio Durigon, che ha le deleghe in materia e che si è occupato molto dei temi legati alle generazioni più anziane, dalle pensioni al welfare”.

“All’evento ‘From silver to gold – Un nuovo modello di sviluppo e di servizi per la Silver Society’- aggiunge- prenderà parte anche l’assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona della regione Lazio, Massimiliano Maselli. Abbiamo coinvolto il Lazio non solo perchè è una delle più importanti regioni italiane ma anche perchè rappresenta il simbolo, l’emblema di come l’intero mondo delle regioni in Italia stia cercando di affrontare la questione”.

“Uno degli sviluppi che vorremmo costruire- afferma poi- è infatti una sorta di Forum delle Regioni, con cui affrontare, entrando nel merito e in profondità, rischi, opportunità, nuove policy che possono essere messe in campo sul tema”.

“Nel panel discussion di lunedì- conclude Delzio- saranno inoltre presenti una sociologa di grande livello come Monica Fabris e i rappresentanti di due grandi aziende, partner dell’iniziativa, aziende molto coinvolte perchè si occupano quotidianamente di queste generazioni: mi riferisco ad Amplifon, per i servizi legati all’udito, e Unipol, per i servizi assicurativi”.