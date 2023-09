Si terrà il 29 settembre al Teatro Sfera di Bussero, in provincia di Milano, il primo Festival delle Relazioni Umane.

Organizzato da Flexx Club in partnership con realtà e aziende del territorio, alle porte del capoluogo lombardo, l’evento nasce da un’idea di Francesco Muscò, Founder e CEO di Flexx Group per promuovere l’incontro e la circolazione di idee fra professionisti e aziende.

Il Festival unisce in una sola giornata workshop, speech e momenti di spettacolo e si terrà a Bussero (Milano), dalle 16 alle 21.00, allo Spazio Sfera, recente polo culturale artistico multifunzionale, che unisce, teatro, sala conferenze, sale prove, un grande e luminoso spazio sotto la cupola e bistrot.

Il Festival, prodotto da Francesco Muscò per Flexx Group e realizzato dalla divisione Flexx Media ha l’obiettivo di diventare un appuntamento per creare connessioni trasformative.

“Le persone sono sempre state al centro delle iniziative di Flexx Group e con le persone vogliamo realizzare progetti innovativi che rispondano ai bisogni del territorio.

Di qui la scelta di trovare una sede agile e particolare per la sua prima edizione. Un teatro – lo Spazio Sfera di Bussero – dove arte e formazione si incontrano per imparare con emozione. Un luogo immerso nel verde, raggiungibile in trenta minuti dalla Stazione Centrale di Milano con la linea della metropolitana verde e in auto dalle tangenziali Est, Nord e Teem, oltre che dalla A4 Torino-Venezia.

Come formatori, riconosciamo l’efficacia delle forme di apprendimento che passano attraverso le emozioni per creare consapevolezza e fissare ricordi esperienziali”.

Come produttore e promotore, il mio scopo alto è realizzare eventi che, mixando arte e formazione, siano in grado, per contenuto, dimensione e valore, di creare riflessione, conoscenza e nuove relazioni per vivere a pieno il proprio potenziale professionale. – Francesco Muscò

Previsti cinque workshop nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, nella cupola, nel foyer del primo piano ed in una sala multifunzionale, tenuti da professionisti ed esperti del settore, tra i quali il pubblico potrà scegliere, trovando quello più consono al proprio sentire ed alle proprie aspettative.

A seguire, un aperitivo pensato proprio per fare networking nel foyer del piano terra.

In teatro, dalle 20 alle 21.30, la parte degli speech, presentata da Barbara Reverberi (www.barbarareverberi.it ), dove vari professionisti porteranno la loro esperienza: il tutto, intervallato da momenti di spettacolo, proposti da realtà e scuole locali come Centro Formazione M.A.D. di Bussero, Puzzle e Spazio Musical di Cernusco sul Naviglio, ma anche dall’attore Simone Migliorini, Ideatore del festival Internazionale di Volterra.

Prima dell’evento serale, alcuni speaker saranno presenti nel foyer per un firmacopie dei libri che hanno pubblicato.

L’intento del Festival è quindi quello di fare network e creare rapporti umani di qualità sul territorio, questa volta della provincia di Milano, ma con il desiderio di replicare l’evento, in nuove forme e concezioni, in diverse zone d’Italia.

FLEXX GROUP

FLEXX GROUP è una società di consulenza strategica e alta formazione per imprese e professionisti e si impegna, fin dalla sua costituzione, per creare soluzioni innovative partendo dalle persone e dal valore umano che portano nel lavoro.

Convinti che vita e lavoro siano imprescindibili l’una dall’altro, Flexx Group sta dando seguito a una serie di iniziative connesse per generare opportunità di rete e di collaborazione tra aziende e professionisti.

Con questo intento si sono sviluppate via via le diverse divisioni, a partire dalla Flexx Academy Business School che risponde alle esigenze di formazione continua e aggiornamento delle persone che operano a vari livelli nel mercato del lavoro.

Sempre raccogliendo ed elaborando le richieste delle imprese clienti, Flexx ha attivato Flexx Media, la sezione dedita alla produzione e distribuzione di progetti editoriali e multimediali e alla organizzazione di eventi.

Flexx Club prende ispirazione da una domanda: cosa possiamo fare insieme che da soli non riusciamo a fare? Consapevoli che oggi nelle imprese occorre sviluppare un nuovo modello di leadership e organizzazione, in Flexx Club collaboriamo per la crescita continua dei nostri membri attraverso la formazione e iniziative sul territorio come il Festival delle Relazioni Umane.

IL PROGRAMMA

Con l’intento di dare vita a un evento memorabile, i partecipanti saranno coinvolti in un palinsesto pensato per meravigliare, formare e ispirare.

“L’incontro tra due persone è come il contatto tra due sostanze chimiche: se avviene una reazione, entrambe subiscono una trasformazione” scriveva Carl Gustav Jung.

Ecco, coinvolgendo artisti e formatori, scuole teatrali e di danza, autori e professionisti impegnati nella trasformazione, Flexx Group ha riunito un panel che mixa idee e spettacolo.

Le parole chiave sono: equilibrio, lavoro, benessere, unicità, etica, futuro e, naturalmente, relazioni.

E il coinvolgimento sarà il filo rosso dell’iniziativa:

• nel pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00, nei laboratori sost skills nella cupola

• nel foyer dalle 18:30 alle 19:30, per fare networking all’ora aperitivo

• la sera dalle 20:00 alle 21:30, in teatro, insieme.

Immaginate cosa potrà portare l’incontro tra 350 persone, nell’atmosfera magica del teatro? Stiamo lavorando alla definizione di questa prima edizione del Festival dipingendo di nuovi colori questa tela: professionisti e aziende interessate a collaborare sono benvenute.

Partner del festival: News48.it e Libreria Il Gabbiano di Vimercate.

BIGLIETTI

NOTE ACQUISTI CONSEGNE E RIMBORSI:

– Gli Attestati del Workshop saranno consegnati in formato digitale via email entro 7 giorni dopo il Festival

– I biglietti acquistati sono rimborsabili su richiesta entro il 23/09/2023. Dopo tale data non sono rimborsabili, ma sempre su richiesta, possono essere dati ad altra persona oppure utilizzati per una nuova edizione del Festival

– I biglietti possono essere ceduti ad altra persona entro e non oltre il 27/09/2023 inviando una email di avviso a flexxmedia@flexx.group

– In caso di assenza si consiglia di avvisare via email: flexxmedia@flexx.group

Se acquisterai il biglietto che comprende il Workshop con Attestato finale, ricorda di indicare la tua preferenza su questi quattro temi in fase di checkout:

1 – Lego Serious Play

2 – Focus e Team per progetti wow

3 – Empowerment: cos’è e come applicarlo nella vita di tutti i giorni

4 – In relazione senza parola

MODULI

BIGLIETTO 47 EURO: TUTTO INCLUSO, con tre momenti del Festival delle Relazioni Umane:

• Dalle ore 16:00 alle 18:00 quattro facilitatori (L. Ignazzi, A. Romoli, E. Cosentino, S. Passarella) per quattro diversi workshop di facilitazione nell’area cupola: Lego Serious Play, Agile e Business Design per progetti WOW, Esercizi pratici di Empowerment, In relazione senza parola

(I workshop includono Attestato)

• dalle ore 18.30 alle 19.30 AperiFlexx per fare networking

• dalle ore 20:00 alle 21.30 la formazione fa spettacolo con sei speaker di alto profilo (F. Muscò, S. Arosio, A. Corbo, G. Minutolo, A. Pietrini, M. Bellomo) e performance teatrali

BIGLIETTO 37 EURO

• ACCESSO DALLE ORE 18

• APERITIVO NETWORKING

• TEATRO

BIGLIETTO 27 EURO

• ACCESSO DALLE ORE 16

• SOLO WORKSHOP

Spazio Sfera

Via Carabinieri Caduti, 20041 Bussero MI

METROPOLITANA

Metro M2 fermata Bussero a breve distanza dal Teatro

AUTO

Spazio Sfera si trova a Bussero, alle porte di Milano. Se vieni in auto puoi trovare facilmente parcheggio nell’area parcking antistante l’edificio o nelle vie laterali.

Se vieni da Milano in direzione Bergamo hai diverse opzioni:

• SPexSS11/SP11 e A51 in direzione di SP208 a Carugate. Prendi l’uscita 14-Carugate da A51. Procedi in direzione Bussero.

• strada Padana Superiore. A Cassina De Pecchi svolta verso Bussero.

• autostrada A4, uscita Agrate. Segui per Caponago, Pessano con Bornago ed infine Bussero.

Bicicletta

Bussero è raggiungibile tramite pista ciclabile Naviglio Martesana.

Areoporto

L’ aeroporto più vicino è quello di Milano Linate (21km): dall’aeroporto si può raggiungere in auto o taxi il teatro percorrendo la Strada Padana Superiore/SPexSS11/SP11 o l’autostrada A51.

Dall’aeroporto di Orio Al Serio (Bergamo) (37km), puoi raggiungere il teatro in auto o taxi percorrendo A4/E64 (uscita Agrate).

L’aeroporto Milano Malpensa dista circa 70km: puoi raggiungere il teatro prendendo il Malpensa Express fino a Stazione Centrale e da lì la metropolitana M2 in direzione Gessate (fermata Bussero).