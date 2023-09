Grande Concerto: GIANNI NOCENZI “MINIATURE” | Recital per Piano Solo

Sabato 16 settembre, nella splendida cornice della Sala Maestra di Palazzo Chigi, nella Città di Ariccia, alle ore 21.00, si svolgerà il recital ‘Miniature’, il lavoro per piano solo di Gianni Nocenzi. Il concerto sarà aperto da Mario Alberti e Franco Menichelli con un omaggio a Ennio Morricone. L’evento musicale è organizzato dall’Associazione Culturale ‘La Terzina’ in partenariato con il Comune di Ariccia.

L’appuntamento, al quale interverranno il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, la Consigliera con Delega alle Associazioni – Marchio IGP – Bandi Europei, Anita Luciano, e la Consigliera con Delega alla Scuola, Irene Falcone, rientra nel cartellone Ariccia da Amare, la manifestazione organizzata per il periodo estivo che accompagnerà cittadini e turisti fino al 25 novembre con una ricca varietà di eventi tra spettacoli, cultura, musica e danza per promuovere e far conoscere il patrimonio storico e artistico della città castellana.

Gianni Nocenzi dopo aver lasciato il Banco del Mutuo Soccorso, il gruppo fondato con il fratello Vittorio, si dedica a un periodo di studio, ricerca e crescita personale di cui avvertiva la necessità. Con questi presupposti inizia l’interesse verso le nuove tecnologie per la musica che lo porta a voler far conoscere, al pubblico, il suo primo lavoro da solista: Empusa, album pubblicato da Virgin Records. Importanti i riconoscimenti ricevuti dall’artista quali l’Osella d’Argento alla 45a Mostra del Cinema di Venezia per la miglior colonna sonora originale per il film “Un señor muy viejo con unas alas enormes” tratto da una novella di Gabriel Garcia Màrquez e diretto dall’argentino Fernando Birri su sceneggiatura di Birri e dello stesso Marquez. Con Birri, Gianni Nocenzi, si è occupato anche della realizzazione della colonna sonora per un lungometraggio su Che Guevara, commissionato a Birri dalla televisione tedesca MDR. Il film viene presentato nel 1997 al Festival Internazionale di Lipsia in occasione del trentesimo anniversario della morte di Guevara e premiato con il “Golden Dove Award”.

Fondamentale per Gianni è stato anche il contributo della sua “esperienza giapponese” che lo vede sound designer per AKAI Professional, azienda leader a livello mondiale della nuova tecnologia del campionamento digitale. Grazie anche a questa collaborazione Gianni Nocenzi realizza Soft Songs, secondo album con Virgin Records. È l’occasione per avere al suo fianco artisti e amici di fama internazionale come il compositore premio Oscar Ryuchi Sakamoto, il sassofonista Norihito Sumitomo, la cantante Sarah Jane Morris, gli italiani Andrea Parodi e Tazenda, tra gli altri.

Nel 2016 “Miniature” con il quale Gianni torna alla purezza e alla sintesi del Piano Solo .

Sei brani, una partitura non “codificata ma distillata” come la definisce Gianni Nocenzi “un racconto e una narrazione articolata all’interno di ogni brano. Ognuno di loro ha un suo carattere specifico, una riflessione su un particolare aspetto del mondo che ci circonda. Per godere delle ‘Miniature’ bisogna fermarsi e avvicinarsi. Solo a quel punto si scoprono degli aspetti che mostrano le ‘piccole cose’ come quello che sono veramente: una semplice, sorprendente, complessità”.

La sua riservatezza e la distanza dai luoghi dove la musica è intesa solo come ‘show business’, portano l’artista a scegliere, per le sue rare esibizioni, siti particolari ed eventi di rilievo culturale. Questa intenzione si sentirà maggiormente il 16 settembre quando, con quest’opera, Gianni Nocenzi, è in scena per la prima volta nella “sua” Ariccia, luogo dove vive. Una serata che per l’artista non sarà un concerto qualsiasi ma un vero appuntamento.

Il concerto di apertura invece sarà un omaggio a Ennio Morricone con Mario Alberti al flauto e Franco Menichelli alla chitarra. Un omaggio particolare composto da quattro brani presi dalle sue opere più famose. Piccoli arrangiamenti di una intensità incredibile, scelti appositamente per le sonorità simili all’opera di Gianni Nocenzi e che vanno propriamente ad enfatizzare il suo concerto.

Grande compiacimento da parte del Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli “Esprimo grande soddisfazione per il calendario degli eventi proposti e ideati per questo periodo estivo” commenta in una nota ringraziando in modo particolare le consigliere delegate Anita Luciano e Irene Falcone “che hanno speso tempo ed energie per portare a casa un programma così ricco”. Non mancano i ringraziamenti anche per l’Associazione Culturale La Terzina “Questo concerto rappresenta un momento di altissimo valore artistico portando in scena per la prima volta ad Ariccia Gianni Nocenzi e mettendo in relazione l’artista con la città dove vive”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale LA TERZINA in Partenariato con la Città di ARICCIA e con il Patrocinio della REGIONE LAZIO e CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.