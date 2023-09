Metrebus Card, da oggi l’abbonamento annuale a 50euro

Da oggi, sette settembre, indipendentemente dal proprio Isee, si potrà richiedere per tutti i ragazzi al di sotto dei 19 anni, l’abbonamento annuale per il trasporto pubblico, ad un costo di €50,00. L’approvazione è arrivata questi giorni, dopo un estenuante lavoro nell’assestamento di bilancio, dello scorso agosto, proprio per poter attuare tale manovra. L’assemblea Capitolina ha approvato con una delibera, i criteri per poter accedere a tale richiesta. Tutti i ragazzi tra gli 11 ed i diciannove anni, viaggeranno sull’intero sistema di trasporto pubblico, pagando annualmente, un abbonamento pari ad euro cinquanta, previa sottoscrizione della tessera Metrebus. I bambini fino ai 10 anni, ricordiamo che non pagano alcun biglietto. Rispetto alle aspettative di agosto, comunque, il malcontento di qualcuno resta, marcato dalla possibilità -ormai svanita-, che fosse addirittura gratuito, ma un risparmio comunque non indifferente, per tutte le famiglie che, comunque, non sarebbero entrare in tale possibilità, a causa di un Isee maggiore, rispetto alle ipotetiche normative. Prima di tale normativa, a Roma, tutti i ragazzi fino ai 20 anni (e gli studenti universitari, fino al compimento dei 26 anni), potevano richiedere l’abbonamento annuale a 130€ (per chi possedeva un Isee inferiore ai 20.000€), per un costo di 250 euro, per tutti coloro che non rientravano nelle agevolazioni. L’Assessore Patanè ha combattuto, per permettere un calo così importante dei costi, assieme all’assemblea capitolina e ai capigruppo di maggioranza, con un provvedimento da circa 8milioni di euro. La richiesta per ottenere l’abbonamento a cinquanta €, partirà oggi tramite sito Atac nella sezione “myatac” (che potranno sottoscrivere solo i maggiorenni). I requisiti necessari per richiedere tale abbonamento sono: la residenza anagrafica a Roma e l’età compresa tra gli 11 e 19 anni.