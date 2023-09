San Pietro: al via il cantiere in vista del Giubileo

Visita del sindaco di Roma, in seguito all’apertura del cantiere in pieno centro, in Piazza Pia -che ha ulteriormente stravolto una viabilità già precaria nelle zone limitrofe a San Pietro-, il Sindaco Gualtieri ha lanciato un appello ai cittadini romani: “E’ ovvio, che con un cantiere di simili proporzioni, in un punto nevralgico della città, saranno inevitabili molti disagi per il traffico, ma stiamo lavorando per limitarli il maggiormente possibile”. Gualtieri, in compagnia del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025. Dalla presidente del Municipio Roma I; Lorenza Bonaccorsi, accompagnato anche dagli Assessori pubblici e alla Mobilità (Ornella Segnalini ed Eugenio Patanè), per verificare l’andamento e l’avanzamento del cantiere in questione. Una mossa che aiuterà a smaltire il traffico, sarà la comunicazione sempre aggiornata, per tutte le applicazioni di navigazioni, offrendo le modifiche alla viabilità in tutta la zona intorno a San Pietro. Attualmente, la zona è stata incrementata anche da ben 50 agenti della Polizia Locale, per aiutare gli automobilisti (con tanto di aumento esponenziale alle multe, che già prima non risparmiavano gli indisciplinati). Questi lavori, iniziati a tempo record -partiti con il Dpcm di gennaio-, speriamo che terminino anche entro dicembre del prossimo anno -data fissata dal Sindaco-, permetteranno a Roma, di essere pronta ad accogliere gli oltre 30 milioni di pellegrini attesi per il Giubileo. Gualtieri ha ribadito l’importanza di mantenere i tempi di chiusura prima del Giubileo. Anas, grazie ad una convenzione con Roma Capitale, nei 14 cantieri presenti (con l’alloggiamento di 11 pompe totali, per 230 tonnellate di peso circa), con macchinari di grandi dimensioni.