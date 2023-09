Roma-Milan; ne vedremo delle belle

Il caro biglietti, non ha fermato -nonostante le proteste iniziali-, i tifosi a rendere i posti all’Olimpico “sold out” e oggi, 1settembre, alle ore 20.45, per la terza giornata di serie A, la Roma ospiterà il Milan, in una partita, che si preannuncia già dai toni accesi. La Roma, reduce dalla sconfitta a Verona e il Milan, primo in classifica, hanno intenzione di regalare ai tifosi, una partita senza eguali. Dopo due giornate perse per squalifica, l’allenatore Mourinho siederà in panchina, motivando ulteriormente una squadra che ha numerose assenze, come quella dell’infortunato Paulo Dybala, vittima di un affaticamento all’adduttore (in rientro per tornare a giocare contro l’Empoli), della condizione non ottimale la forma fisica del nuovo attaccante della Roma, Big Rom che, dalle prime indiscrezioni non dovrebbe scendere in campo. In panchina, dovrebbe essere presente Lukaku e Azmoun. Per la difese, la Roma non toccherà i soliti giocatori: Mancini, Llorete e Smalling, con Spinazzola a sinistra e Kristensen a destra. Il Milan, con il suo tridente offensivo, schiera ancora una volta il suo asso nella manica Pullisc, insieme a Giroud e il nuovo acquisto Rafael Leao. In panchina Alessandro Florenzi (ex capitano della squadra giallorossa). La partita verrà trasmessa solo sui canali a pagamento e per questo evento, la viabilità nella Capitale, subirà dei cambiamenti.