Il salotto del vino nella cantina Gotto d’oro a Marino: vendita diretta di vini imbottigliati e sfusi

Il punto vendita Gotto d’oro in via del Divino Amore n. 347 a Marino, ubicato all’interno dello stesso stabile della celebre cantina, è un autentico ed ospitale salotto del vino che funge sia da boutique che da elegante biglietto da visita del prestigioso marchio castellano che risulta essere da anni fra le migliori produzioni enologiche nazionali. Lo spazio, dotato di ampio parcheggio interno con colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di contenitori per la raccolta di tappi in sughero, è un prezioso punto di accoglienza e shopping, ove gli utenti possono acquistare vini imbottigliati e vino sfuso. Quest’ultimo è acquistabile tramite contenitore di qualsiasi materiale e capienza o attraverso le dame in pet da 3 e 5 litri disponibili nello shop. I dispenser erogano tre diverse tipologie: vino bianco a 11% vol. che si presenta all’aspetto brillante, luminoso, intenso e si adatta particolarmente, oltreché con tutti i piatti a base di pesce, con alcuni piatti della tradizione romana come frittate e minestre; vino bianco a 12% vol. che, al contrario del precedente, si contraddistingue per una maggiore morbidezza, da accompagnare senza timore a tutto il pasto; cesanese IGT Lazio a 12.5% del 2021, un rosso dal gusto asciutto e moderatamente persistente, abbinabile a primi piatti con sugo di carne e con piatti a base di selvaggina.

I vini imbottigliati sono in vendita in tre linee diverse: linea classica con bottiglie da 1,5 e 2 litri; linea Settantacinque75 con bottiglie da 0,750 litri; linea Vinea Domini con bottiglie da 0,750 litri.

Nel punto vendita Gotto d’oro si trovano anche idee regalo, confezioni personalizzate con prodotti enogastronomici laziali, carte regalo, accessori per il servizio del vino come cavatappi, stopper, raffredda bottiglie, calici ed è inoltre possibile prenotare visite guidate alla cantina.

Il personale Gotto d’oro è a disposizione e attende la cliente presso il punto vendita in via del Divino Amore n. 347 a Marino!

Per informazioni e prenotazioni visite guidate

Telefono 06 93 02 22 26

Whatsapp 346 13 88 465

Email shoponline@gottodoro.it