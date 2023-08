Napoli in difficoltà: sfuma l’acquisto Gabri Veiga

Il Napoli, aveva offerto oltre trentasei milioni di euro al Celta Vigo, per Gabri Veiga; un ingaggio da 2.2 milioni a stagione, e l’affare sembrava praticamente concluso, tanto che il giocatore, nei prossimi giorni, sarebbe dovuto arrivare in Italia, per le visite mediche, ma tutto sembrerebbe sfumato, a causa della contro offerta altissima fatta dagli arabi dell’Al Ahli, che hanno quintuplicato l’importo proposto dal Napoli, con un ingaggio da 12,5 milioni di euro a stagione, oltre 40 milioni al club spagnolo, rispetto ai 36 offerti da De Laurentiis. Viste le probabilità ormai nulle per il Napoli, di vedere giocare nella propria squadra Veiga, Aurelio De Lurentiis, potrebbe “ripiegare” la propria attenzione sul giocatore dell’Atalanta; Koopmeiners o su quello dell’Udinese, Samardzic, la cui trattativa con l’Inter non ha raggiunto gli obiettivi desiderati. Fondamentale ed irrinunciabile, per il nuovo allenatore Rudi Garcia, è far acquistare un giocatore per rafforzare il centrocampo della squadra. Le notizie per i tifosi partenopei non sarebbero rassicuranti però, aperto anche il dialogo con Osimhen, per il rinnovo del contratto e per far accettare una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni (richiesti dal Nigeriano); in caso di partenza di Osimhen, potrebbe arrivare il canadese Jonathan David, direttamente dal Lilla.