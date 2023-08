Chiesa/Juve: la trattativa -in-finita

Sono cifre importanti (sei milioni annui), quelle per cui la Juventus continua la trattativa con Federico Chiesa, il cui contratto cesserebbe nel 2025. Un giocatore, Chiesa, che in passato la squadra bianconera ha voluto fortemente, mantenendo sempre alte le aspettative anche, per la stagione 2023/24 e il giocatore stesso, nonostante un gravoso infortunio, non ha mai deluso. Suo, il primo goal nella partita contro l’Udinese e gli allenamenti in vista della partita di domenica a Bologna, vedono un giocatore pronto fisicamente e psicologicamente. La “Vecchia Signora”, ha ancora un anno, in realtà per rinnovare o cedere Chiesa, ma l’importante è per la squadra, non trovarsi nel periodo estivo, ad avere giocatori “in scadenza”. Allo stato attuale, nessuno si sarebbe ancora fatto avanti per Chiesa, che sarebbe stato valutato 50 milioni di euro; cifre importanti per un giocatore che ha saputo modificare il suo stile di gioco -ora come seconda punta-, secondo le indicazioni dell’allenatore Allegri, con cui in alcuni momenti c’è stata una tensione tangibile. Ora, ogni dissapore sembrerebbe essere svanito. “Da esterno sarebbe sprecato, da punta può fare anche 16 gol” questa la dichiarazione di Allegri sul giocatore, che fa capire l’importanza di Federico Chiesa per la squadra, sia nel presente, che in un prossimo futuro. Restiamo in attesa di sapere, se le richieste del numero 7 della Juventus, troveranno un riscontro nel rinnovo del contratto.