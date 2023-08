Meeting di Rimini; l’economia italiana ha delle priorità

Anche quest’anno il “Meeting per l’amicizia fra popoli” di Rimini è un immancabile appuntamento che si tiene nell’ultima settimana di agosto -dal 20 al 25, quest’anno-. L’idea del Meeting, nasce alla fine deli anni ’70, da alcuni amici riminesi, quando decidono di portare in città, il “bello e il buono”, della cultura di quei tempi. Ed è proprio nel 1980, che ha origine il primo incontro ufficiale, che ha come tematica “l’amicizia fra popoli”. Da 43 anni, ogni anno, arrivano da tutto il mondo, manager, politici, filosofi, sportivi, religiosi, rappresentanze diplomatiche; insomma, la cultura mostrata a 360°. Migliaia di volontari, permettono l’organizzazione e gli allestimenti del Meeting che trasforma Rimini, in un polo culturale con spettacoli che abbracciano la musica e tutto ciò che è dibattito. Nell’incontro avvenuto poche ore fa, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento, ha parlato di argomenti importanti quali la denatalità, i fondi del Pnrr e il sostegno per i redditi medio bassi. La legge di bilancio, che il governo sta varando, avrà delle priorità come la necessità (anche con il sostegno dell’Europa), di aiutare le famiglie e le imprese. Se da una parte, il governo è in cerca di soluzioni parziali, in base agli argomenti che hanno precedenza, l’intervento fermo del ministro dell’Impresa e del Made in Italy, Adolfo Urso, sembra dare soluzioni concrete. Il ministro Urso, vuole puntare sulle ricchezze del nostro territorio, come materie prime che potrebbero far passare il Bel paese, dalla subordinazione, all’esportazione. Esattamente come nel caso del carbon fossile russo (con i costi sempre più elevati che abbiamo dovuto affrontare durante i mesi invernali), per produrre e realizzare tecnologie green e generare materie prime, che ci permettano di essere noi ad esportare materiale, riavviando se necessario, anche attività estrattive, facendo diventare in questa maniera l’Italia, una potenza leader D’Europa.