Ferragosto; tra mito, rito e storia

Gran parte delle parole italiane, derivano dal greco e dal latino e il ferragosto, non poteva esserne l’eccezione. L’etimologia della parola, infatti, proviene dalla locuzione “Feriae Augusti” -18 A.C.-, periodo nel quale il primo Imperatore romano, Ottaviano Augusto -da cui prende il nome anche il mese di agosto-, proclamò il periodo di pausa dal lavoro (riposo di Augusto), come anche i contadini, dopo aver lavorato nei campi nel faticoso periodo estivo. Ancor prima di essere considerata una festività religiosa, quindi, era una festa pagana nel quale si celebrava, sia la fine del lavoro nei campi, sia la raccolta. Le feste pagane chiamate “Nemoralia” venivano celebrate tra il 13 e il 15 agosto, ed erano dedicate principalmente agli Dei del raccolto, dell’abbondanza e della fertilità. La dea Diana (spazio celeste), detta anche “la regina delle selve” o “Diana Lucina” era protettrice dei parti e delle gravidanze. Da festa pagana e laica a festività religiosa, ne passò di tempo e solo nel VII secolo, Papa Sergio I, scelse proprio la data del 15 agosto, per celebrare l’Assunzione in cielo della Vergine Maria, chiamata per questo “Festa dell’Assunta” -momento in cui, la madre di Gesù è stata accolta in cielo, con “anima e corpo”. In molte città e borghi di Italia, soprattutto al Sud, hanno luogo processioni religiose in onore della Vergine Maria. Le strade si riempiono di curiosi e fedeli, che portano in processione statue della Vergine, addobbate con fiori e gioielli. Pur non essendo riconosciuta come una festa ufficiale, in molte parti del mondo vi sono celebrazioni proprio il 15 agosto, come ad esempio in Francia, Spagna (dove sono celebrati spettacoli e sfilate in abiti tradizionali), Irlanda il cui nome gaelico è “Féile Mhuire ‘sa bhFomhar”, secondo cui un bagno in mare, sarebbe una tradizione considerata di buon auspicio, al fine di ottenere una buona salute per tutto l’anno. In sud America, solo Colombia, Guatemala, Costa Rica, Cile e Venezuela festeggiano l’Assunzione. Mentre nella parte protestante del Nord Europa e in Bulgaria, non viene riconosciuta alcuna celebrazione. Il Canada ricorda la Vergine Maria, rappresentata con una stella nella bandiera della regione, con una festa solenne.

Indipendentemente che si sia credenti o meno, il 15 agosto, dovrebbe essere un momento di ri-connessione con le nostre radici storiche/culturali, per celebrare la vita, l’abbondanza e il presente, in una vita troppo spesso caotica.