Una biblioteca immersa nel verde; Altilibri

In Italia ci sono circa 3.500 librerie, di cui, in cinque anni, 2400 circa hanno chiuso. Anche il settore dei libri quindi è in crisi; i dati sono sempre più allarmanti, poiché l’acquisto dei testi cartacei è in costante diminuzione. Nel territorio italiano, le biblioteche sarebbero circa 11.000 strutture, con 18000 addetti; ce ne sarebbero quasi 3 ogni 100 km, ed una ogni 8000 abitanti, principalmente sparse nel Nord Italia. Le biblioteche racchiudono dei beni preziosi; l’odore dei libri antichi, il fruscio delle pagine, i fogli ruvidi sotto i polpastrelli delle dita e la possibilità di immergersi in letture, curiosando e trovando testi di difficile reperibilità. Nel susseguirsi degli anni, però, le biblioteche, da alcuni considerati “luoghi noiosi”, hanno acquistato diverse attività culturali, quali ad esempio, l’organizzazione di conferenze, di convegni di varia natura, oltre che alla promozione della lettura (per ogni fascia d’età), alla proiezione di film e visite guidate. L’Associazione Culturale Altilibri, il cui Prof. Nicola Comberiati ne è stato fondatore e promotore, chiesta alla Giunta Comunale la possibilità di utilizzare in comodato l’uso dei locali, per la realizzazione di una biblioteca (biblioteca Altilibri). Il Sindaco Luca Marocchi, del Comune di Arcinazzo Romano ha fortemente appoggiato la nascita di questa importante realtà culturale, agli Altipiani di Arcinazzo. Nel periodo invernale, la biblioteca è aperta per prendere i libri in prestito, mentre nel periodo estivo, la Biblioteca Altilibri, si trasforma in un vero e proprio centro culturale; con un vasto appuntamento di incontri per tutti. Domenica 13 agosto, due scrittrici: Maria Grazia Bragalone e Anna Lisa Lullo, si confronteranno con i loro scritti, mentre il 17 agosto, il Sindaco di Trevi nel Lazio, sarà ospite della Biblioteca, per parlare del fenomeno della transumanza, nei territori e nei luoghi limitrofi. Ivano Quattrini, sabato 19 agosto, presenterà il suo libro “Traiano optimus princeps” -L’Imperatore” democratico” fondatore dello Stato Sociale. Il 23 agosto, la biblioteca accoglierà uno spettacolo musicale/teatrale di Giuseppe Dolce. Anche i più piccoli e i ragazzi, troveranno la loro dimensione con una presentazione animata; la biblioteca, il 26 ospiterà l’autrice Carmen Burel Checon con il suo ultimo libro: “Il signor Senza Forma”. L’appuntamento del 27 agosto, per tutte le fasce di età, tratterà la “ricostruzione dinamica di un evento storico”, ad opera di Massimiliano Martellacci. Grande conclusione per quest’anno 2023, con la mostra dei ragazzi dell’Istituto Bonifacio VIII sul tema del “Viaggio “, con la premiazione dei vincitori del concorso di poesia “La bellezza che seduce”. La Biblioteca Altilibri è stata inserita nell’anagrafe delle Biblioteche italiane, con grande onore e soddisfazione, non solo per Arcinazzo Romano, ma anche per tutte le persone che, pur vivendo a Roma, amano gli Altipiani di Arcinazzo, dedicandosi con anima e cuore ad un progetto così importante.