In arrivo Nerone, Italia ancora travolta dal caldo africano

Non c’è pace – e probabilmente speranza – per gli amanti delle estati fresche e piacevoli, caratterizzato da clima moderatamente caldo e ventilato, con frequenti temporali rinfrescanti. La classica estate italiana dominata dall’anticiclone delle Azzorre insomma.

Perché ormai l’andazzo, post 2003 , è di estati sempre più torride e lunghe, siccitose, che configurano l’Italia e più in generale gli Stati dell’Europa meridionale, come Paesi tropicali . E dopo le temperature roventi di luglio 2023, con punte di 48 gradi in Sardegna , la breve tregua di inizio agosto con temperature più contenute (ma comunque sopra le medie del periodo, ndr) e in alcune (poche, ndr) zone addirittura fresche, volge al termine. Se già le temperature sono in live rialzo negli ultimi due giorni un po’ ovunque, un forte aumento termico è previsto nei prossimi giorni con l’ingresso di un’ondata di caldo, l’ennesima nelle ultime estati, di matrice sub-sahariana. La cupola nordafricana sembra volere “soggiornare” nel Mediterraneo per svariati giorni: se infattiGli effetti si faranno sentire già da domenica 13, si prevede che dopo Ferragosto le temperature dovrebbero continuare a salire di qualche grado e il caldo si farebbe ancora più intenso, tanto che a ridosso del weekend 19-20 agosto i valori massimi potrebbero raggiungere e superare diffusamente i 35°C , con picchi anche di 36-38°C in Val Padana, regioni tirreniche centro-settentrionali e Sardegna.