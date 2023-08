Appuntamenti ad alta quota; Villa di Traiano e non solo

Il Museo Civico Archeologico “Villa di Traiano”, situato nel Comune di Arcinazzo Romano, per tutto il periodo estivo, ha dato via a numerosi appuntamenti in un luogo senza tempo, per grandi e piccini. Uno dei fattori importanti per scegliere un luogo di villeggiatura, sicuramente è quello di far sì che tutta la famiglia sia rilassata, impegnata e ci si diverta, in un contesto di spensieratezza, per un benessere a 360° per il corpo e la mente. Spesso, si cercano attività per i più piccoli, che possano essere creative e gioiose. Il 4,5, 11,12 e 18 agosto (solo su prenotazione), con “Colori Naturali in Villa”, vi sarà la possibilità per i bambini dai 5 anni in su, di partecipare ad un laboratorio di pittura -con un minimo di 5 partecipanti ed un massimo di 20-, a cura dell’Associazione Manu&Ale, all’interno della Villa, grazie alla presenza di Alessandra ed Emanuela che terranno impegnati i bambini con grandi progetti per i piccoli pittori e in totale sicurezza, poiché il luogo è interamente recintato e videosorvegliato. I genitori nel frattempo, avranno la possibilità di visitare il Museo Archeologico della Villa, in totale relax. L’8 agosto alle ore 18.30, si terrà la presentazione del libro di Michel Emi Maritato “Aldo Moro una verità compromessa” (due giornalisti: Giulia e Luca, danno il via ad una pista di indagine, attraverso la collaborazione e alle testimonianze di terze persone, che inducono tra certezze e dubbi, per quali ragioni Aldo Moro, sia stato rapito e assassinato). Gli appuntamenti in Villa, proseguono con una cena sofisticata alle ore 20 “A tavola con Apicio -Non una semplice cena, ma un salto nel passato- (prenotazione obbligatoria a causa della limitazione dei posti). Il 13 e il 14 agosto, due appuntamenti culturali immancabili, tra il monologo alle ore 18 “L’amico di pietra” e la presentazione del libro di geopolitica internazionale, scritto nella località stessa, da Emanuela Gasbarroni, “L’Italia e la Guerra Fredda”. Il 16 agosto alle ore 18, vi accoglierà Piero Aloise, il poeta delle 3 vite “Calcio, Note e Poesia”. Gli appuntamenti in musica, vi aspetteranno il 20, 21 e 23 agosto si concluderanno in musica gli appuntamenti nella Villa di Traiano. Un concerto per ciascun giorno, alle ore 18, il primo sarà quello dell’Orchestra giovanile CeSMI e l’Istituto Musicale Kopavogur, Islanda (nell’ambito dello scambio internazionale musicale, promosso dalla Comunità Europea attraverso il progetto Erasmus), il secondo “Bach Wind Ensemble”, per concludersi il 23 agosto con “Ascensore! L’artista e il suo pubblico” (spettacolo teatrale e musicale). Numerosi anche gli eventi, che il Comune di Arcinazzo ha organizzato nella Piazza Santa Lucia (la piazza centrale del paese), come “un cuore per Arcinazzo”, serata di solidarietà e raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore (a cura della Pro Loco), o allo spettacolo musicale della sera di ferragosto.