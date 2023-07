Sagre d’estate: Altipiani di Arcinazzo

L’estate rappresenta il periodo della rinascita, la stagione migliore per tornare ad uscire, incontrarsi con amici, conoscere nuove persone e luoghi diversi dal quotidiano alla ricerca delle bellezze paesaggistiche, delle ricchezze territoriali, dei prodotti alimentari naturali e delle tradizioni.

I territori più piccoli, non distanti dalle grandi città, immersi nel verde incontaminato, circondati da ricche terre, incastonati da preziosi tesori artistici, dalle tracce del passaggio di antiche culture, possiedono delle bellezze che, durante l’estate, si esprimono al meglio; feste di piazza, sfilate di moda, musica all’aperto e soprattutto tante sagre, in cui le piccole aziende possono così, esprimersi al meglio, mostrando ai turisti le fatiche del proprio lavoro. Se siete alla ricerca di serate spensierate, cibo genuino e luoghi a poca distanza dalla Capitale, vi segnaliamo la quinta edizione della “Sagra della Carne alla brace”.

Agli Altipiani di Arcinazzo, località montana a poco più di un’ora da Roma, abbiamo individuato un evento suddiviso in 3 serate; il 5,12 e 18 agosto2023, in Piazza Suria. La valorizzazione dei territori, la bontà dei prodotti tipici e biologici a Km 0, derivanti da pascoli che si nutrono solo ed esclusivamente con le numerose erbe del luogo, conferendo così agli animali, numerose proprietà organolettiche, faranno il resto. Per i piccoli paesi e soprattutto per le aziende che impegnano tutte le proprie energie (sia fisiche che economiche), per cercare di portare avanti con continuità, serietà e professionalità il proprio lavoro, il periodo estivo degli eventi è come un trampolino di ri-lancio, per proporre attraverso queste serate, i propri prodotti, unendo il tutto, ad un contesto gioioso e spensierato. Non solo carne alla brace, ma anche la possibilità di assaggiare i formaggi del luogo provenienti da pascoli allevati in maniera sana. Queste terre così ricche, unite all’ingegno dell’uomo, danno grandi soddisfazioni (senza non poca fatica). Allontanarsi dagli impegni e dai problemi, dai ritmi frenetici a cui siamo sempre sottoposti, incontrando realtà diverse, ci farà gustare al meglio il ritorno alle origini e ai cibi privi di conservanti, additivi, pesticidi e altre sostanze chimiche aggiunte, senza processi di trasformazione alcuna, se non quelli che la natura sapientemente offre.