Sanità, Maritato(Assotutela): “Asl Roma 1 chiarisca su maxi bando”

“Un maxi bando da quasi 100 milioni: ‘Procedura aperta aggregata per l’affidamento dei servizi di assistenza infermieristica e del personale sociosanitario di supporto (Oss) per la Asl Roma 1 e la Asl Roma 4 e per l’assistenza riabilitativa per la Asl Roma 1.

Importo complessivo presunto per 48 mesi pari ad euro 97.137.817,89’. Ovvero, quando la sanità pubblica abdica e si affida completamente alle cooperative esterne”. Lo dichiara il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato che spiega: “Tutto è scritto nel testo della deliberazione numero 351 del 16 giugno scorso del commissario straordinario Giuseppe Quintavalle (nella foto), nominato il 5 aprile 2023, solida esperienza manageriale in sanità maturata in altre Asl della provincia e attualmente, presso il policlinico Tor Vergata di cui è direttore generale, tanto per non farsi mancare nulla”, ironizza il presidente. “Noi ci chiediamo invece, come mai perdurino nelle aziende le difficoltà legate al Covid, come è scritto nel testo per giustificare il ricorso alle cooperative esterne e, soprattutto, vorremmo sapere da tutti i governi che si sono succeduti dal 2004 a oggi, come mai non abbiano alzato il tetto di spesa per le assunzioni in sanità, bloccando per anni concorsi e nomine, così da rendere indispensabile il ricorso a cooperative esterne”, chiosa Maritato.