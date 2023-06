PAPIRO: è disponibile il secondo singolo “Wonder Woman”

A distanza di poco tempo dall’uscita di Inimaginable, Papiro torna con una gran voglia di cantare, senza timore, ogni sua piccola e grande verità. Con Wonder Woman, canta i suoi punti di vista, la sua rivoluzione, ma soprattutto il mutamento, la trasformazione produttiva che va contro luoghi comuni, abitudini e atteggiamenti ipocriti con i quali è stata ed è a contatto.

Papiro è il nome che ha scelto per la parte più coraggiosa e irriverente di sé. Ha accumulato delle consapevolezze e ora ha bisogno di condividerle col mondo ad alta voce. «Mi innalzo su un fiume di cose da dire come il papiro cresce sul Nilo e scelgo di cantare liberamente, come fanno i suoi fusti quando il vento ci passa in mezzo».

In questo contesto strettamente legato e affezionato al mondo femminile, è proprio attraverso la parola libertà che trova le note per dire basta al silenzio e alle ingiustizie.

L’artista dichiara:

«Sono nata donna, e dico grazie.Per questa forma, per l’ipersensibilità che rende avvincente ogni momento di bellezza e ogni momento di disperazione; per ogni sfumatura colta senza neanche averlo mai chiesto; per l’istinto, per l’amore. Per il fatto che riesco ad essermi amica quando ho bisogno di sapere cosa fare. Quindi grazie, ma anche basta. Basta alle ammonizioni, alle colpevolizzazioni e alla disapprovazione. Voglio sfogarmi ed essere me».

Wonder Woman è la canzone che l’artista ha scritto per sé e per tutte quelle donne che hanno assaporato l’amaro sapore di avere l’indole da crocerossina nei confronti di uomini che giocano a fare le vittime. Questo brano è un invito a comprendere che non c’è nessun uomo da salvare e che tutta la forza e i poteri che le donne hanno converrebbe concentrarli in cose più utili e costruttive. Evidente è il tono di ribellione e di indipendenza che si intreccia con sonorità arabeggianti e molto ritmate, perfettamente in sintonia con la sua voglia di affermarsi e di ballarci anche un po’ su.

Papiro

Nata e cresciuta tra le quinte e il palco del Teatro Club di Catania, si iscrive nel 2003 alla scuola media statale G. Nosengo per frequentare la classe a indirizzo musicale, scegliendo come strumento il pianoforte e prendendo parte al coro, vista la sua grande passione per il canto. Durante questi anni partecipa a diversi progetti teatrali e cinematografici. Si trasferisce a Parigi nel 2009 dove si dedica agli studi teatrali con indirizzo cinema alla Sorbonne Nouvelle Paris3, specializzandosi in studi di retorica verbale e dell’immagine.

Nel 2017, decide di approfondire il lavoro sulla voce ritornando in Italia, a Milano, iscrivendosi all’Accademia del doppiaggio. Tra il 2019 e il 2020 si trasferisce a Roma dove inizia a lavorare come doppiatrice continuando la sua carriera di attrice e dando vita al suo progetto più importante, quello musicale.