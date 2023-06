Ippodromo Arcoveggio Bologna: presentazione delle corse di domenica 4 giugno

Gentlemen protagonisti di domenica 4 giugno

La prima parte della stagione del trotto bolognese chiude in grande stile domenica 4 giugno festeggiando i gentlemen, appassionati ed agguerriti amanti del trotto che saranno i grandi protagonisti della giornata.

Saranno sette le sfide riservate ai driver non professionisti, con alcuni dei migliori esponenti della categoria impegnati al trotter di Via di Corticella, dal campione italiano e capolista 2023 Matteo Zaccherini, al suo avversario storico Filippo Monti, passando per Nicola Del Rosso, ippico a 360° gradi come il campano trapiantato nelle Marche Leonardo Vastano , senza dimenticare la sconfinata passione di Francesca Consoli e la lunga militanza di Michele Bechis, Otello Zorzetto e Giuseppe Colantonio.

Alle 15.40 scenderanno in pista i partecipanti della prima corsa, un miglio per tre anni che avrà nel duo formato da Eva Kant Effe e Francesca Consoli le pedine dalle migliori chance, con East dei Greppi e Nicola Del Rosso pronti a dare battaglia, mentre Elenoire Treb e Filippo Monti sono in corsa per uno dei gradini del podio, poi, cadetti sui due giri di pista e grande equilibrio in chiave tattica, con Dawson Dei Greppi e Nicola del Rosso e Dunhill Wise As/Giuseppe Marseglia a contendersi i favori del pronostico. Chance rilevanti anche Dunkan Matic e Matteo Zaccherini. Alla terza probabile fuga in avanti per Zerouno Mmg e Vincenzo Vitagliano, con Belva Jet e Francesca Consoli nei panni “delle stopper”, mentre il duo di nuovo conio, Sbirulino Grad e Giuseppe Leanza, mireranno quantomeno al podio. Successivamente andrà in scena un altro miglio riservato ai cavalli anziani, sfida che Buggea Pax e Matteo Zaccherini correranno da favoriti su Valent Sf e Bamako Dei Greppi. La quinta corsa si presenta come una delle sfide più interessanti del pomeriggio grazie alle presenze di Duchessa Grif e Don Amore Como, la prima allenata da Michele Raimo e guidata da Filippo Monti, il secondo pupillo di Paolo Romanelli, si avvarrà della partnership di Matteo Zaccherini per un match tra i top driver della categoria, mentre Delorean Wise e Otello Zorzetto si candidano al terzo gradino del podio. Soggetti di 5 e 6 anni incroceranno le forme alla sesta corsa, altra sfida all’insegna della velocità che avrà in Comandante Vi, Caracas Spav e Cienfuegos Laumar i soggetti più attesi. La giornata si concluderà con il tradizionale handicap che gli avvantaggiati Zarbon Del Sile e Nicola Del Rosso correranno da favoriti nei confronti di Barnaba Baba, senza trascurare le chance di Albereta Cla con Leonardo Vastano alle redini.

Al termine della giornata in base ai punteggi ottenuti, verrà stilata una classifica che stabilirà il vincitore della tappa bolognese riservata agli amatori del trotto.